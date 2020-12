Indicado à roça de A Fazenda 2020 pela fazendeira Lidi Lisboa, Mariano criticou a concorrente na tarde desta quarta-feira (09). Em conversa com Stéfani Bays, o intérprete de Camaro amarelo disse ter ‘ranço’ da intérprete da protagonista de Jezabel, macrossérie da RecordTV. Ele ainda insinuou que ela estaria sendo uma ‘atriz’ no reality show.

“Mas eu tô com ranço dela, e esses negocinhos me irritam, cara”, disse o cantor. Logo em seguida, Stéfani, que no domingo (06) brigou com Lidi, rasgou críticas a peoa. “Aí eu conheço um pouco, né? Ela deita do meu lado. Ela vira agora para o lado da porta, ou bota o travesseiro ou o roupão ou a toalha, para não ver minha cara. Umas coisas que não precisa”, disse a ex-De Férias com o Ex.

Mariano então classificou o comportamento de Lidi como o de ‘uma atriz’. “Ela é atriz. E tem umas boas mesmo”. Bays então observou: “Eu esqueço total desse detalhe”.

O affair de Jakelyne Oliveira em A Fazenda 2020 foi além das críticas e deixou claro que sua rival está agindo como um personagem e não com a própria personalidade. “Quando eu comecei, tipo, os pitis dela… Eu comecei a perceber até nas brincadeiras que ela faz, o jeito, nada disso é dela. Teve um dia que ela começou a falar, meio que um personagem do Paulo Gustavo”, afirmou.

Mariano diz para Stéfani que pegou ranço de Lidi. É a convivência, né mores? 👀🔥 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/IXwDFGF7fF — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 9, 2020

Lidi vota em Mariano em A Fazenda 2020

Mariano está na décima terceira roça de A Fazenda 2020 após ter sido indicado por Lidi Lisboa, então fazendeira na noite desta terça-feira (08). A peoa justificou o seu voto no sertanejo citando o fato de a semana passada ter sido presenteada com o poder da chama vermelha. O poder em questão a colocou diretamente na berlinda passada.

Mariano lembra que Lidi é atriz e conta para Stéfani que percebeu que a peoa faz personagens durante a convivência 🤔🤐🎭 Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/00nbjn2Dap — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 9, 2020

“Eu vou optar por um critério, que essa pessoa certa vez recebeu um poder e ela me mandou direto pra roça. Eu não tenho um critério ‘ah, vou mandar porque nós brigamos ou coisa parecida’, Vou usar somente esse critério, porque realmente me mandou direto pra roça. Hoje o meu voto vai no Mariano”, disse Lidi.