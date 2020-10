Fazendeiro da semana criticou postura da ex-Banheira do Gugu em conversa com Jakelyne Oliveira, Tays Reis e Mateus Carrieri

Mariano conversou com Mateus Carrieri, Jakelyne Oliveira e Tays Reis na tarde desta terça-feira (20) em A Fazenda 2020. O alvo do grupo foi Luiza Ambiel, que teve atitude suspeita destacada pelo intérprete de Camaro amarelo durante a roda de fofoca.

Primeiramente, Mariano disse que Luiza quebrou uma das regras de A Fazenda 2020 ao conversar com o caseiro Diogo. Tópico destacado no manual de regras deixa claro que os participantes só podem falar com funcionários da produção em casos especiais. Por exemplo, em relação aos cuidados dos animais. “Ela começou a falar com o Diogo [caseiro do reality], e eu olhei pra ela. Ela continuou, até o alarme tocar”, disse ele. No entanto, Mariano não entregou o conteúdo da conversa em A Fazenda 2020.

Tays criticou a postura da rival no confinamento. “Nem devia discutir. Por ser tão madura, tá entendendo?”, disse ela. Já Jake, ironizou a experiência da concorrente ao afirmar que foi ensinada a respeitar os mais velhos. “Eu vou pedir desculpa pra minha mãe, porque ela me ensinou a respeitar os mais velhos, mas não tem como não bater boca com alguém que tem mentalidade de 12 anos”.

Mariano, fazendeiro da semana e que pretende mandar Luiza à roça, opinou sobre o comportamento da peoa em A Fazenda 2020. “Pra mim, tá muito claro que ela tá fazendo um jogo escancarado. Esse lance de ficar conversando sozinha, resmungando sozinha, falando com o espelho. Eu lembro como se fosse hoje o Mion ou alguém da produção antes de a gente entrar, falando que pensamento não tem voz. Ela fala tanto da filha. É bonito pra filha ela ser fofoqueira desse jeito?”, disse. “Sim, a forma que ela me agrediu sem nem me conhecer. Será que ela gostaria que fizessem essa injustiça com a filha dela?”, concordou Tays.

Luiza ignorada pelos peões

Devido o histórico de confusões e desentendimentos em A Fazenda 2020, Luiza Ambiel passou a ser ignorada pelos concorrente. Lipe Ribeiro e Jakelyne Oliveira combinaram de esquecer que a ex-Banheira do Gugu ainda está no confinamento rural A Fazenda 2020. “Só a gente esquecer que ela existe nessa casa”, disse o ex-De Férias com o Ex. Já a Miss Brasil completou: “Estou fazendo isso, está dando certo”. “Ignora máximo, total”, aconselhou Lipe, surpreendentemente. “Vou ignorar”, afirmou Jake.

O estopim para os peões de A Fazenda 2020 perderem a paciência com Luiza foi na última quinta-feira (15), quando Biel retornou de sua terceira roça. Isso porque, a famosa contou para o cantor que Mariano e Jake estavam falando mal dele em sua audiência.

Em resumo, para a fofoca, Ambiel contou com a ajuda de Victória Villariam. “Falou que você não é homem. Que você não aprendeu. Fez coisa feia demais lá fora. Falou horrores de você. Desceu o pau. Falou que se fosse na cidade dele você ia apanhar de pau não sei o que”, disse. “Falou que você não tem coragem de conversar pessoalmente. Que você só fala e sai andando. O casal falou”, completou, assim, Victória.