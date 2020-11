A Fazenda 2020: Mariano e Lipe ‘cavalgam’ em Jojo Todynho; veja o vídeo

Jojo Todynho é com certeza uma das participantes mais engraçadas desta edição do reality A Fazenda 2020. Na véspera da festa ‘memes’ que rolou durante a madrugada de sábado (31), a peoa divertiu os seguidores ao deixar que Lipe Ribeiro e Mariano, montasse e suas costas. Vem ver a cena.

Lipe e Mariano cavalgam em Jojo Todynho em A Fazenda 2020

Antes mesmo de subir, Stéfani disparou: “Vai rasgar a calça”. Em seguida, Mariano subiu e começou a bater com a mão na bumbum de Jojo. Após descer, o sertanejo comentou: ‘Isso não é uma bunda, é uma garupa”. Depois foi a vez de Lipe Ribeiro. O ex-MTV é muito amiga da cantora no programa. “Bora Lipe”, disse Jojo, que após o colega sentar, brincou fazendo o famoso ‘quadradinho’.

A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ também chamou a participante Stéfani Bays para subir em sua cacunda em A Fazenda 2020. Apoiada com as mãos no banquinho, Jojo chamou a ex-MTV na maior empolgação: “Sobe aqui em cima, sobre em cima, sobe”. Sem entender muito bem o porquê, a peoa subiu já dando risada da situação. “Eu vou te derrubar”, ela disse. Mas, Jojo garantiu que isso não iria acontecer. Na primeira tentativa, Bays acabou escorregando. Mas, logo depois pegou o jeito. A cena é hilária, principalmente quando Jojo aproveita e faz ‘quadradinho’ com o bumbum.

Daí pra frente, a peoa começou a chamar um por um para fazer parte da brincadeira. A segunda foi Raissa Barbosa, que caiu na gargalhada após Jojo fazer o ‘quadradinho’. Em seguida foi a vez da Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira. Ela pareceu estar com medo de início, mas depois fez o gesto com a mão, como se estivesse em um ‘touro mecânico’. A próximo foi a Lidi. Mesmo a peoa não estando próximo ao local, Jojo fez questão de chamá-la. “Lidiiii”, disse a funkeira em A Fazenda 2020. A primeira vista, a atriz revelou não estar muito a fim da brincadeira. “Que horror”, disse ela ao ver Stéfani nas costas de Jojo. Mesmo as meninas insistindo muito, a atriz não topou participar, dizendo estar com vergonha. O lugar então foi ocupado por Lucas Selfie, que também fez o gesto de estar em um ‘touro mecânico’.

A web também repercutiu. Veja as reações:

To passando mal com a jojo que deixou todo mundo subir em cima dela AAAAAAAAAA #AFazenda12 #FestaAFazenda12 pic.twitter.com/DIyamfPEZ3 — PEDRAO (@Itspedrito) October 31, 2020

a Jojo de touro mecânico= tudo pra mim kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #AFazenda12 — X Æ A-Xii😙✌🏾 (@a_pr1nces) October 31, 2020

Eu ri, muuto disso. A Jojo estava parecendo um touro mecânico minha lombar, gritou nessa hora.

😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/8ICSUmsObt — Geisiane Morais ✨ (@GeisianeMorais4) October 31, 2020

Mariano aperta seio de Jojo Todynho

Essa não é a primeira vez que Mariano diz alguma frase relacionada a Jojo em A Fazenda 2020. Em uma ocasião, a web reagiu ao sertanejo dizer: É assim que se ordenha uma teta”, após apertar seio da participante.

A cena foi tão bizarra e ao mesmo tempo icônica, que Lucas Selfie, até brincou com a situação, fazendo referência aos programas exibidos em TV paga. Só tem no Discovery Channel”, disse o ex-Pânico. Contudo, o momento de descontração despertou risos entre outros participantes reunidos.

Mas, também repercutiu nas redes sociais. A internet foi a loucura ao ver a cena onde Mariano aperta o seio de Jojo Todynho. Aliás, a funkeira ficou famosa pela hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, assim também como seu visual, autêntico, que por sinal, é atração do reality A Fazenda 2020. Muitos levaram para brincadeira, mas outros criticaram, alegando que poderia ser classificado como assédio.

