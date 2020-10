Mariano e Luiza Ambiel travaram um embate na edição ao vivo de A Fazenda 2020 na noite desta terça-feira (20). Isso porque, o cantor, que é o fazendeiro da semana, indicou a ex-Banheira do Gugu à roça dando como justificativa o comportamento da concorrente.

“Acredito que não seja novidade pra ela, mas eu não concordo com algumas atitudes e coisas na postura dela. Inclusive, já conversei com ela algumas vezes e ela continua achando que é correto o jeito dela. Acredito que seja a pessoa que mais tenho dificuldade aqui dentro”, disse o intérprete de Camaro amarelo. Luiza não gostou nada da justificativa do peão e rebateu: “Me admira o nosso fazendeiro dizer que a minha atitude não foi correta e a dele sim”, disse ela, em A Fazenda 2020.

“Eu realmente já sabia, já desconfiava. Eu fui uma das primeiras pessoas a bater de frente com o bom moço e agora hoje a gente vê muita coisa. No domingo eu tive certeza quando ele armou com o Mateus pra puxar o Biel pra baia. Eu não me arrependo do que eu fiz, eu posso erguer minha cabeça e ficar tranquila com as coisas que falo e faço. Agora é muito feio da parte dela, já presenciei no quarto ele falando horrores do Biel. Eu saí, só que eu não tinha uma aproximação com o Biel”, disparou.

Direto ao ponto! Mariano, o Fazendeiro desta semana, manda Luiza Ambiel direto para a #RoçaAFazenda 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/26zn1YbdoZ — A Fazenda (@afazendarecord) October 21, 2020

Como foi a formação da Roça em A Fazenda 2020?

A formação da berlinda de A Fazenda 2020 começou com Raissa Barbosa, guardiã dos poderes do lampião. A ex-vice MIss Bumbum ficou com o poder verde. Nesse, em especial, determinava que o voto dela tinha peso dois e que ela teria que anular dois votos de outros peões que foram votados. No entanto, a famosa entregou o poder da chama vermelha para Jojo Todynho. Em suma, a chama anulou a dinâmica do resta um em A Fazenda 2020. Mas por outro lado, determinou que Jojo escolhesse três nomes para passar por uma nova votação da casa.

Anteriormente, MC Mirella recebeu 5 votos da casa e foi para a berlinda. Jakelyne Oliveira também levou 5 votos, entretanto, teve dois votos anulados pelo poder de Raissa. Por outro lado, Mirella acabou puxando Mateus Carrieri da Baia direto para a roça. A regra do programa diz que o mais votado pela casa deve definir o terceiro roceiro entre os moradores da Baia. Por fim, Jojo cumpriu o poder da chama verde e escolheu Juliano Ceglia, Biel e Lidi Lisboa para a nova votação. Juliano acabou sendo o escolhido para ser o quarto roceiro.

https://twitter.com/afazendarecord/status/1318740172998148110