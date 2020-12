A Fazenda 2020: Mariano e Luiza armam barraco em ‘Hora do Faro’

Luiza Ambiel e Mariano discutiram feio durante a gravação do programa Hora do Faro na tarde desta sexta-feira (11). O décimo terceiro eliminado de A Fazenda 2020, segundo a própria ex-Banheira do Gugu revelou, a chamou de ‘câncer’ novamente. Ainda quando estava no reality show, o sertanejo já havia classificado a ex-peoa com a palavra.

“Gente, vocês não sabem. Vocês não podem perder domingo. O bicho pegou! Estou até agora tremendo, o Chico Bento [Mariano], o clima foi tenso. Vai rolar até processo, não estou nem aí. Ele me chamou de câncer de novo”, contou a modelo em vídeo nos Stories do Instagram.

JP Gadêlha, que também participou do dominical comandado por Rodrigo Faro, confirmou a informação e criticou Mariano. “Ele afirmou e acho que isso é uma coisa muito pesada”.

Mariano falando que a Luiza Ambiel era um “câncer” dentro do jogo. Que cara maldoso e sem caráter. Isso que ele falou é muito sério e pesado. Um absurdo. A mulher pode ter feito o que for, mas chamar ela disso é ruindade. #FestaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/IghldBdXC8 — Fran (@Fran_Comenta) October 31, 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mariano e Luiza em A Fazenda 2020

Durante passagem pelo reality show rural A Fazenda 2020, Mariano e Luiza Ambiel travaram inúmeras brigas. Em uma das ocasiões, Luiza acusou o cantor de ter uma affair fora do confinamento ao mesmo tempo em que estava se envolvendo amorosamente com Jakelyne Oliveira.

Dias depois do ocorrido, Luiza foi eliminada da atração e Mariano fez o comentário pesado sobre a rival. “É uma palavra pesada? É. Mas a Lu era um câncer aqui dentro”, afirmou.

Já nesta quinta-feira (10), após ter deixado A Fazenda 2020, Mariano confirmou que realmente tinha alguém antes de entrar no reality. Anteriormente, quando ainda estava no jogo, ele havia negado a acusação da ex-Banheira do Gugu.

A Fazenda 2020: quem é a pessoa que Mariano tinha fora do reality?

“Eu até comentei que eu tinha falado isso com alguém na festa. Eu conversei isso com a Jake, logo no começo quando a gente começou a ficar, [falei] que eu ficava com uma pessoa aqui fora. Eu não tinha um relacionamento, eu não tinha um namoro, mas eu nunca tô sozinho, na verdade… A gente sempre tem alguém”, revelou o sertanejo.