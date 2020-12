A Fazenda 2020: Mariano e Mateus trocam farpas e falam sobre Jake

Na madrugada desta quarta-feira (9), após a votação da 13ª roça do confinamento rural de A Fazenda 2020, os participantes Mateus Carrieri e o sertanejo Mariano lavaram roupa suja no reality da Record TV. Durante a discussão, eles até citaram o nome de Jakelyne Oliveira, já eliminada do programa.

Primeiramente, a noite de votação da roça foi cheia de emoções e surpresas. Antes mesmo de revelar os roceiros no deck de votação, o apresentador Marcos Mion deu um spoiler sobre a participação dos peões já eliminados, que estão confinados no hotel para retornarem à sede. Sem muitos detalhes, ele disse: “Os eliminados participarão de 3 dinâmicas diferentes antes da grande final“. Ele também adiantou que a 13ª formação da roça será fogo no feno! Ao final da noite, os roceiros foram: Mariano, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays. Vote na Enquete DCI.

A Fazenda 2020: Mateus e Mariano após ao vivo

Durante a formação da roça, o sertanejo Mariano votou em Mateus nos votos pela casa e baia, dando mais chances do ator encarar o banquinha da roça, como de fato aconteceu antes de ser salvo por Biel. Mas, esse não foi o ponto chave para a lavação de roupa suja entre os dois. Toda a discussão foi por conta da votação anterior, onde Mateus era fazendeiro da semana, e indicou Jakelyne Oliveira, affair do sertanejo na casa, para encarar o primeiro banquinho, que ao final, causou sua eliminação do programa.

Ao tentar se explicar, Mateus disse na área interna de A Fazenda 2020: “Comecei achar a Jake [Oliveira], desculpa”, pede Mateus, que continua: “Falsa, demagógica, é querendo gerar conteúdo, sempre querer falar alguma coisa bonita, uma grande jogadora. Isso me incomodou mais do que todos chiliques da Lidi [Lisboa]. Então, do fundo do meu coração, a Jake tem um componente que me incomoda mais do que os chiliques da Lidi, e aí eu pesei isso.”

Mateus explica a Mariano porque votou em Jakelyne na última Roça e diz tudo que pensa sobre a peoa: "Falsa, demagógica" 🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/VKyPbrdWmJ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 9, 2020

Mariano também deu sua versão dos fatos, sobre combinação de votos na casa. “Eu sempre deixei bem claro Teteu [Mateus Carrieri], eu nunca combinei voto nem com Jake, nunca nem falei sobre voto com Jake nem com ninguém. Então, você no primeiro dia falou: ‘espero que isso não..’. E eu falei, de jeito nenhum, a sua cabeça é uma a dela [Jakelyne Oliveira] é outra. Me surpreendi por conta do histórico, entendeu e das coisas que eu ouvi de você”, disse o cantor do hit ‘Camaro Amarelo’.

Mateus e Mariano continuam a discussão dentro da sede 🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/OYua53d5gA — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 9, 2020

Como foi a formação da 13ª roça?

A formação foi cheia de emoções e claro, muito fogo no feno para incendiar a sede em Itapecerica da Serra. Lidi Lisboa [fazendeira da semana] teve que mandar um participante direto para a roça. Após seu discurso de justificativa, ela escolheu Mariano para encarar o primeiro banquinho da noite.

Em seguida, foram os votos da casa. Mateus recebeu 3 votos e foi o segundo roceiro. Com o poder em mãos, ele escolheu puxar Lipe Ribeiro para encarar o terceiro lugar. Contudo, o poder da chama vermelha revelou Stéfani Bays também na roça. Mas, restava ainda o poder da chama verde, que estava com Biel [dono do lampião] da última prova de fogo de A Fazenda 2020.

Ao ler em voz alta o poder, o cantor desistiu de ganhar um prêmio de R$ 20 mil e ao invés disso, trocou Mateus por Jojo Todynho na roça. Sendo assim, a 13ª roça está formada por: Mariano, Jojo, Lipe e Stéfani.

A Fazenda 12: Mariano, Jojo, Lipe e Stéfani na roça; veja quem votou em quem