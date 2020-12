A Fazenda 2020: Mariano é o 13º eliminado com 24,91% dos votos

Mariano foi o 13º eliminado do reality A Fazenda 2020. O empresário disputou a roça com Jojo Todynho e o empresário Lipe Ribeiro, mas levou a pior com somente 24,91 % dos votos do público de casa para permanecer na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Sendo assim, o sertanejo deixa a disputa e o sonho de chegar à final do programa, que será no dia 17 de dezembro.

Mariano é eliminado de A Fazenda 2020

O eliminado da semana foi para a berlinda após ser indicado pela fazendeira da semana, Lidi Lisboa na formação da 13ª roça do reality rural. Mariano não teve a chance de disputar a prova do fazendeiro, após ser vetado pela participante Stéfani Bays.

Primeiramente, o apresentador Marcos Mion revelou que Jojo Todynho ( 46,78% dos votos) seguia no jogo, sendo assim, com muita emoção, a funkeira retornou à sede e foi recebido pelos colegas de confinamento. Por fim, foi anunciado o 13º participante eliminado da edição, e Lipe (28,31%) conseguiu levar a melhor contra o cantor Mariano, e assim, retornou à sede de A Fazenda 2020 e foi recebido por Lidi e mais peões.

Como foram os pedidos para ficar?

Jojo em A Fazenda 2020: “Oi meus amores boa noite, primeiramente eu quero pedir desculpas se de alguma forma eu decepcionei vocês. Me perdoe, eu estou aqui tentando ser uma pessoa melhor a cada dia né, e sou péssima em prova como vocês podem ver. Me lesionei, mas Deus está no controle, e quero muito pedir pra vocês deixarem eu ficar. Já cheguei aqui, até a reta final, querer ficar até mais essa semana, E, eu nunca imaginei estar aqui, e hoje eu estou aqui, tô vivendo essa intensidade. E eu quero pedir pra você que se identifique, pra votar pra que eu fiquei. Votem pra eu ficar”, pediu Jojo.

Lipe em A Fazenda 2020: “Boa noite rapaziada de casa, boa noite pai, mãe, Dinho, Babi, Yá. Bom, quem me conhece sabe que isso aqui, tá aqui dentro é um sonho. Não só um sonho, mas uma realização pessoal, e um desafio pessoal que eu tinha pra mim, de me testar e me provar, que eu conseguia talvez mudar um pouco a imagem, que talvez eu construí durante esses anos. provar, que uma pessoa pode evoluir, amadurecer, crescer. E tá aqui pra mim, é uma realização incrível, então eu vou pedir pra quem se identifica comigo, quem se identifica com a minha trajetória até aqui. Eu esperava ficar só um mês e acabei ficando três meses…Eu preciso de muito votos, porque eu tô com duas pessoas muito fortes.”

Mariano em A Fazenda 2020: “Boa noite meu povo, todo mundo de casa. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que votaram pra eu voltar da última roça. Tô muito feliz de ter chegado até aqui. Jamais me imaginei vivendo em um reality, mas pra mim tá sendo uma experiência incrível. Então, eu quero agradecer muito pela oportunidade e pedir pra todo mundo votar, falta uma retinha final pra gente tá concluindo. Então, se você se identificou um pouquinho, com tudo o que eu defendi, aqui dentro, com a minha criação com os valores que eu carrego comigo, vote muito pra eu ficar, e é isso. falta só uma semaninha, tá quase acabando e a gente precisa de vocês, muito obrigada”.