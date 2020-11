A Fazenda 2020: Mariano revela que novo carro de som ‘invadiu’ reality

Nesta quarta-feira (04), o participante Mariano, durante uma conversa com Tays Reis, acabou deixando escapar que a sede do reality A Fazenda 2020 foi ‘invadida’ por um novo carro de som. Contudo, as câmeras do PlayPlus cortaram a cena da conversa e mostraram Jojo Todynho em um momento tranquilo. Impossibilitando os telespectadores de entender ao certo o que aconteceu.

Na conversa em questão, Mariano perguntou a Tays se ela havia entendido o que o carro de som estava querendo dizer: “você chegou a ouvir a mensagem do carro de som hoje?”, questionou. A falha tentativa da plataforma de streaming da Record de esconder o deslize fez com que o assunto repercutisse mais ainda na web.

Os fãs do programa também não deixaram de afirmar que, durante meia hora, o PlayPlus exibiu imagens de ovelhas. A alta música eletrônica também foi observada entre os internautas que estavam assistindo o programa no momento. Devido a esse fato, muitos deles começaram a suspeitar de que alguma coisa realmente estava acontecendo no confinamento. Além disso, afirmaram que a Record estava tentando esconder algo dentro do programa.

Confira abaixo o momento em que as ovelhas foram gravas, bem como, a reação de um dos internautas e fã da Fazenda 2020.

Ta virando uma palhaçada esse @SigaPlayPlus . É um serviço pago do qual nao cumpre com a sua grade! Agora to eu aqui vendo ovelhas a mais de 20 minutos! Quando acabar @afazendarecord eu cancelo a assinatura! 🤬💥 — ᗷᖇᑌᑎO ᖇOᗷEᖇTO ᔕ. ᔕ (@BrunoPandars) November 4, 2020

O mistério da invasão do Drone na Fazenda 2020

Nesta manhã, o burburinho nas redes sociais sobre A Fazenda 2020 foi a respeito de um possível drone enviado pelas torcidas dos participantes. Contudo, ao que tudo indica, o aparelho pertencia a produção. Além disso, estava supostamente fiscalizando a sede para que novas invasões de carros de som não acontecessem novamente.

Portanto, após a suposição de uma nova invasão vazar na web, muitos dos internautas passaram a afirmar que o drone apareceu após o segundo carro de som ser enviado a sede do programa. Outros fãs do reality A Fazenda 2020 não deixaram que afirmar que o programa está falhando muito em relação a segurança das informações.