A Fazenda 2020: Mariano revela que tinha alguém fora do reality

Mariano é o décimo terceiro eliminado de A Fazenda 2020, o peão se despediu do reality show rural na noite de quinta-feira (10), após perder a disputa pela permanência em uma roça ao lado de Jojo Todynho e Lipe Ribeiro. Durante a Cabine de descompressão, quadro gravado assim que um peão deixa o programa, o sertanejo revelou que tinha um affair fora do reality.

Mariano revelou affair fora de A Fazenda 2020

Na Cabine de Descompressão, dessa vez gravada direto do deck de eliminação, para que Mariano não tenha contato com ninguém e possa retornar ao confinamento para a grande festa final da edição, o agora ex-peão falou sobre seu relacionamento com Jakelyne em A Fazenda 2020 e revelou que estava ficando com uma pessoa antes de entrar no reality.

“Olha, então, até comentei que tinha falado isso na festa com alguém. Comentei isso com a Jake logo no começo que eu ficava com uma pessoa aqui fora, não tinha um relacionamento, um namoro, mas eu nunca estou sozinho, na verdade”, disse Mariano. Os apresentadores da Cabine, Victor Sarro e Thalles Viola Trouva, deram risada do comentário do ex-participante de A Fazenda 2020 sobre nunca estar sozinho e o cantor continuou: “a verdade é essa, a gente sempre tem alguém”.

“Mas jamais falei que eu tinha um namoro, falei que tinha uma pessoa aqui fora e inclusive falei isso para a Jake. Comigo as coisas são muito transparentes”, completou o recém eliminado de A Fazenda 2020.

"Eu tinha alguém aqui fora", diz Mariano ao ver as críticas dos peões com ele, na #CabineDeDescompressão 🔥🤠 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/DrrRTqyrpo — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 11, 2020

Leia também: em live, Mion revela eliminação de Mariano antes da hora

Equipe do cantor havia negado relacionamento

No segundo mês de reality, Biel acusou Mariano e Jakelyne de serem um ‘casal de conveniência’ em A Fazenda 2020. “Mariano já falou para mim que tem alguém lá fora”, disse o funkeiro. No entanto, a equipe do cantor negou rumores e uma matéria publicada pelo jornalista Leo Dias sobre quem seria a namorada de Mariano fora do confinamento.

“Essa é a Nathalia, amiga sim da família. Muito próxima de todos que amam o Mariano. Mas você está bem equivocado em algumas questões. Não há namoro ou romance entre eles. Mariano é solteiro e não precisou ‘largar’ ninguém para entrar no reality”, escreveu o perfil oficial do ex-participante de A Fazenda 2020 no Twitter.

Biel diz à Luiza que Mariano está com Jake "por conveniência" 💥 #ProvaDoFazendeiro Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/E4GdwHTAnQ — A Fazenda (@afazendarecord) October 15, 2020

Sua equipe tem o contato de nossa assessoria, então se for publicar algo sobre ele você tem total abertura para nos mandar uma mensagem. Assim, poderemos te passar a informação CORRETA 😁 — Mariano 🎙 (@mariano_mem) October 18, 2020

