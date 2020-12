A Fazenda 2020: Mariano revela transa com Jake: ‘tirei o atraso’

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mariano acabou falando demais durante a última festa de A Fazenda 2020, na madrugada desta quarta-feira (16). Em conversa com Lipe Ribeiro, o sertanejo comemorou o fato de ter transado com Jakelyne Oliveira no hotel em que estão em confinamento para a final do reality show.

“E você e a Jake?”, questionou Lipe, enquanto dançava próximo ao colega. “Estamos no maior love”, respondeu Mariano, fazendo movimentos ‘suspeitos’ indicando que teria transado com a Miss Brasil. O ex-MTV então entendeu o recado e celebrou o momento do casal de amigos. “Amém, Senhor!”, disse ele, rindo enquanto Mariano fazia movimentos com a cintura e as pernas.

Mariano, além disso, e entregou mais detalhes, citando os quase três meses que ficou sem transar e se masturbar, pois estava em A Fazenda 2020. “Foi sólido o negócio. Quase igual a dor do parto. Tá ligado pedra no rim? Rasgou a uretra. Tava empedrado. Se ela engravidasse, o guri ia nascer com 70 anos. Tirei o atraso”, afirmou.

Mariano e Jake em A Fazenda 2020

Confinados em um hotel em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo, o casal já havia entregado antes que dormiram juntos. Em Stories do Instagram, Jake mostrou acordando ao lado de Mariano sem camisa.

Apesar de terem avançado uma casa no relacionamento formado em A Fazenda 2020, a Miss Brasil e o sertanejo se seguraram e não tiveram relações íntimas. Por outro lado, Biel e Tays Reis não se limitaram aos movimentos no edredom no quarto principal da sede do reality show rural.

Em papo com Biel, Lipe confirmou a conversa com Mariano durante a festa final de A Fazenda 2020. “Quer uma coisa boa? Mariano e Jake transaram”, afirmou. “Finalmente!”, disse Biel, em seguida.

Após ter sido eliminado do reality na semana passada, Mariano participou do Hora do Faro e se declarou a Jake. “A Jake está eternizada na minha vida, na minha história. Ela foi a peça principal que me sustentou, minha parceira e confidente que me acalmou e me instruiu sem me julgar. Então, acredito que foi o primeiro passo de me aproximar da Jake foi esse jeito dela de conversar comigo sem me apedrejar, sem me julgar. Sem sombras de dúvidas o Camaro amarelo vai passar mais rápido da minha vida”, disse ele.