A Fazenda 2020: Mariano se revolta com Cartolouco em ‘Hora do Faro’

Eliminado da semana de A Fazenda 2020, Lucas Cartolouco participou do programa Hora do Faro, que vai ao ar hoje às 15h15 na Record TV, e soltou o verbo sobre alguns companheiros de reality.

A participação de Lucas Cartolouco, quarto eliminado de A Fazenda 2020, no programa do apresentador Rodrigo Faro ainda não foi ar, mas já esta dando o que falar. Confira:

Mariano se revolta com comentário de Cartolouco

O programa Hora do Faro é exibido aos domingos, a partir das 15h15, na Record TV, porém é gravado com alguns dias de antecedência e tem um trecho em que o apresentador conta para os peões algumas opiniões que o eliminado soltou durante a gravação, o que acaba gerando conflitos e reclamações no reality.

Como na semana passada, em que o eliminado Rodrigo Moraes adjetivou os ex-colegas de confinamento, nesta semana foi a vez de Lucas Cartolouco, que deixou A Fazenda 2020 na última quinta-feira (8). Mariano se revoltou com o jornalista esportivo, que o classificou como ‘traidor’ e resolveu conversou com Jakelyne Oliveira.

“Eu falei assim: ‘você ganhou um amigo aqui, espero te encontrar algum dia aí fora’. Ou seja, acabou com tudo. A gente combinando de ir para Campo Grande, você acha que vou levar um cara desse para casa?”, comentou o sertanejo. “E sabe onde mora a hipocrisia? Lucas [Maciel] que deu 12 votos nele, pondo ele na roça, é inteligente. E você que deu um, é traidor”, respondeu a participante de A Fazenda 2020.

Cartolouco diz que tinha vontade de ficar com Luiza em A Fazenda 2020

Durante a live do ‘Cabine de descompressão’, quadro em que os eliminados são entrevistados após deixarem o confinamento, Cartolouco falou sobre Luiza e o affair que poderia ter tido com a atriz em A Fazenda 2020.

“Eu não tive peito de botar a Mirella ali [na roça] e acabei pagando por isso. Gosto muito da Luiza, apesar do que eu falei com ela, que acho ela fofoqueira as vezes, não dá para confiar nela. Foi exatamente por isso que coloquei ela [na berlinda]”, justificou o jornalista esportivo.

“Você acha que ela se apaixonou por você?”, perguntou o apresentador Victor Sarro. O quarto eliminado de A Fazenda 2020 disse ‘não’ e então foi questionado se havia sentimentos entre ele e Luiza. “Ia ser uma baita história. Assim, eu tinha vontade de ficar com a Luiza, real, só que eu tinha muito pé atrás com ela. Ela é gente boa, mas não dá para confiar”, respondeu.

