A Fazenda 2020: veja os melhores momentos da festa ‘memes’

Na madrugada deste sábado (31) aconteceu mais uma festa do reality A Fazenda 2020. Desta vez, o tema escolhido pela produção foi ‘Memes‘, e claro, agitou a noite dos participantes do confinamento rural da Record TV. Após uma semana tensa de provas e eliminação, os peões puderam extravasar e aproveitar para encarar mais uma semana no programa

Antes de entrar na festa que agita o reality, os participantes receberam os figurinos todo no estilo do tema da noite. As mulheres ganharam looks todo focado no tom verde, alguns com brilho. Já os homens, receberam os figurinos todos estilosos e claro, também com o tema da festa.

A Fazenda 2020: O brinde dos ‘descancelados’

Primeiramente, antes de entrar na pista de dança e comer todas os aperitivos da festa, os participantes tem o famoso brinde com o grito ‘descancelados’. Assim como o estilo do tema, o drink também era da cor verde.

A trilha sonora teve sertanejo, pop, eletrônica e muito mais

Após o brinde, todos correram em direção a pista de dança, que começou ao estilo baladinha. A trilha sonoro começou com eletrônica e uma mistura de Alok, Vintage Culture e Billie Eilish.

Como de costume, as festas do reality A Fazenda 2020, sempre apresenta um convidado especial que comanda a live show dos peões. Desta vez, foi o Grupo Molejo. Entre os sucessos, eles cantaram os hits: ‘Voltei’, ‘Brincadeira de Criança’, ‘Dança da Vassoura’ e muito mais.

Após a live show do Molejo, a trilha sonora dominante foi o sertanejo. Dentre os cantores de sucesso teve: Wesley Safadão, Marília Mendonça, Simone e Simaria, Lucas Lucco, Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa. Além deles, também teve agito de Ivete Sangalo e Anitta. Logo depois, o DJ diversificou e agitou ainda mais a noite dos peões.

Mariano sensualizando para Jojo

Durante a festa ‘Memes’ da noite, os peões extravasaram na pista de dança do reality A Fazenda 2020. O sertanejo Mariano, sensualizou para a funkeira Jojo Todynho enquanto tocava a música de Wesley Safadão e Anitta. No entanto, a performance do cantor chamou atenção da atriz Lidi Lisboa, que estava ao lado. Pelas imagens, parece que ela aprovou a dança do peão.

o mariano dançando pra jojo a reação da lidi e do lipe kdkdkd eu to rindo muito #AFazenda12 #FestaAFazenda12 pic.twitter.com/SpcqsFWhs8 — bruna. | 📖: hp⁴ (@lwtgrms) October 31, 2020

Lidi Lisboa na bad total

Durante o agito do grupo Molejo, Lidi Lisboa resolveu pegar um travesseiro do cenário da festa, para dançar – imaginando ser alguém. O momento foi único e até Jojo Todynho riu da situação. Será que está difícil para a peoa ficar sem o parceiro? Não sabemos né, mas imaginamos que deve ser difícil. O fato é, que ela dançando com um travesseiro e segurando um copo de cerveja, foi o meme da noite de A Fazenda 2020.

Veja os looks dos peões