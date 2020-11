Nesta quarta-feira (4), o cantor sertanejo Mariano resolveu conversar com MC Mirella na sede do reality A Fazenda 2020. O bate-papo foi sobre um comentário que ele disse a respeito da peoa, que acabou gerando revolta em alguns fãs na web. Tudo porque, a fala do músico, foi apontada como machismo.

Na área interna da sede, ele explicou que não tinha o direito de se sentir incomodado com a presença da peoa. “Porque tem coisa que eu não tenho direito nenhum de me incomodar, e pela situação, a gente acaba se incomodando. Às vezes numa hora, um negócio que te incomoda depois vira um momento de piada. E ontem aconteceu exatamente isso. Teve um dia que eu estava com a Jake, e eu falei: ‘cara, eu tô ficando doido, eu não tenho direito nenhum de estressar'”.

Nesse momento, ele revela o que o que teria causado esse estresse com a colega de confinamento de A Fazenda 2020: Ele disse na ocasião para a Miss Brasil: “A Mi, dançando na frente do espelho tá me irritando”. Ele continua: “E ontem, foi motivo de piada, e aí na hora que ele [Marcos Mion] ficou me questionado depois lá, disserto foi sobre isso, entendeu. E aí, na hora que eu deitei eu fiquei pensando e falei: ‘cara, será que era isso que ele tá falando’. Não, eu vou votar na Mirella porque ela fica dançando na frente do espelho e me irritando’. Ao final, ele explica que em alguns momentos, bate a irritação em jogo, mas que mesmo assim não tinha o direito de ficar incomodado com ela. “Sabe quando você não tem, não tem nada haver. Não tem direito nenhum de te irritar, mas, sei lá, às vezes o ronco, ou alguma coisa que na hora te irrita, e depois a gente fica fazendo piada”, disse Mariano.

Caras é realmente impossível você ser mulher e não se sentir incomodada e chateada com um comentário desses.

Mas como sempre no Brasil, e no mundo entero, "machismo acima de tudo" MIRELLA REBOLA MAIS pic.twitter.com/UH2D59pWmr — – C 🌪️✨🎪⚡ (@Cfmeaning) November 4, 2020

Em um ocasião em A Fazenda 2020, o cantor Mariano resolveu desabafar com a Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira sobre o quão está sendo difícil ter que lidar com Mirella no programa. Em conversa, ele enfatizou que já está sem paciência e que já não aguenta mais conviver com a funkeira no mesmo lugar.

“A Mirella tá me irritando muito, não estou conseguindo olhar pra ela. Toda hora que eu olho pra ela, ela está sempre se mostrando para o espelho e isso tá me irritando muito e isso não tem nada a ver comigo”, disse o cantor para Jakelyne. Mas, não parou por aí, durante sua fala, Mariano criticou o comportamento da peoa na casa. “Fo**-se, se a mulher quer ficar rebolando na frente do espelho o problema é dela…ou maquiando, ou penteando o cabelo, é sempre uma coisa muito fútil, ou dançando, ou fazendo marquinha de fita.”

o mariano reclamando que a mirella fica rebolando, faz maquiagem, fica penteando o cabelo…etc. eu passo mal que a mirella nem olha pra cara desse chico bento machista e ele tá com esse ranço todo. bad mi incomoda demais, né? pic.twitter.com/VYlf46saKB — luanaᵇˢ (@luanatuitaa) October 28, 2020

Web chama Mariano de ‘machista’

Logo após o comentário de Mariano, a web repercutiu e muitos internautas utilizaram o Twittar para criticar o sertanejo. Em pouco tempo subiram a hashtag “mariano machista” e “mirella merece respeito”. Já, nesta quarta, os apoiadores da cantora, subiram a hashtag: “MIRELLA REBOLA MAIS”.

Vejas alguns comentários dos internautas:

Mirella nao abaixou nem a cabeca pro proprio pai quando o mesmo nao aceitou a sua orientacao sexual e com 17 anos saiu de casa pra ter sua propria vida, hoje em dia ela sustenta a familia e quem nao acolheu ela, as coisas vao melhorar familia MIRELLA REBOLA MAIS — ➖🍫🦋ᵇˢ➖ (@kjdisidio) November 4, 2020

eu to me sentindo mal, imagina a mirella. é o que ela mais gosta de fazer, dançar, a profissão dela é cantar e dançar imagina vc ouvir de uma pessoa que isso incomoda a ela? gente isso é o cúmulo do absurdo , pelo amor de deus MIRELLA REBOLA MAIS — 𝚋𝚒𝚊ᵇˢ (@lalibocaroser) November 4, 2020

Mirella "falta de informação faz isso, faz as pessoas serem ignorantes" MIRELLA REBOLA MAIS — andreza🦋🍫 (@sstefanibays) November 4, 2020

o hate na mirella falando mais alto que o machismo descarado do mariano… isso é tão problemático. primeiro q vcs juram que ele é machista SÓ com ela né? é um problema mt maior e envolve todas as mulheres. NOJENTOS!!! MIRELLA REBOLA MAIS pic.twitter.com/5aVCx7Ski5 — Paulo (@Jrpaulo16) November 4, 2020

Estamos lutando contra o julgamento machista da Mari FERRER e quase simultâneo, em rede nacional, Mariano reprime Mirella simplesmente por estar rebolando na frente do espelho! O machismo impera nesse país em todas as circunstâncias, MACHISTAS NÃO PASSARÃO MIRELLA REBOLA MAIS pic.twitter.com/L2D5bgr5SY — BrunaKatley (@BruKatley) November 4, 2020

