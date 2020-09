A Fazenda 2020: Mateus Carrieri se declara e revela com qual peoa ficaria

A Fazenda 2020 segue bombando de barracos e alianças de jogo, mas o lado sentimental de alguns peões também tem se destacado. Na manhã desta terça-feira (22), Mateus Carrieri fez uma ‘espécie’ de declaração de amor para Victória Villarim.

Durante o café da manhã na presença de alguns peões, o ator fez uma confissão. Ele disse para a bailarina que ela é a única pessoa com quem se envolveria amorosamente na casa.

“A única com que eu ficaria aqui é você”, disse Mateus surpreendentemente. Sem reação imediata, Victória deu abraço no peão de A Fazenda 2020 segundos depois de ouvir a declaração. Jojo Todynho que estava perto, não entendeu a conversa dos colegas de confinamento. Por sua vez, Mateus explicou: “Me declarei para a Vick agora”.

A intérprete de Que Tiro Foi Esse? logo depois quis saber detalhes. “Ficou apaixonado quando viu?”. “Sim, e depois eu ‘broxei’ ele”, afirmou Victória, que contou ter um namorado fora do confinamento rural, acabando com as esperanças do colega de A Fazenda 2020.

Jojo, que na primeira semana se mostrou próxima do ator e até trocou selinho com ele, brincou com o fora dado pela ex-bailarina do cantor sertanejo Leonardo. “Bem feito. Sabe por quê? Porque eu dei carinho a ele, e ele fica nessa aí. Bem feito”.

Outros casais em A Fazenda 2020

Apesar de ter pintado a primeira declaração de amor pública no reality show A Fazenda 2020, outros casais ensaiam oficialização para o público.

Jakelyne Oliveira e Mariano

Um deles, aliás, é Jakelyne Oliveira e Mariano, que inclusive, trocaram beijos e amassos no quarto da casa. O momento de envolvimento entre o sertanejo e a ex-Miss Brasil aconteceu após a festa na madrugada de sábado (19). As câmeras do reality show registraram a cena dos confinados, no entanto, os peões não notaram o romance, já que dormiam no momento.

Em apenas uma semana de confinamento em A Fazenda 2020, Jake e Mariano mostraram ter uma conexão forte. Aliás, os dois são pauta constante em conversa dos demais moradores da sede. Em suma, durante interações, procuravam sempre ficar um perto do outro. Mariano chegou a dar comida na boca da affair na presença de alguns peões na sala de estar. Ela também já dormiu apoiada no ombro do sertanejo. Biel e Tays Reis

Outro casal que começa a se formar no reality show é Biel e Tays Reis. Após a segunda festa do programa, a intérprete de Metralhadora dormiu na mesma cama que o funkeiro. Os dois trocaram beijos no escurinho do quarto. Na terça-feira (15), durante a formação de Roça, Tays saiu em defesa do cantor de Química e disse achar ele um moço de boa índole.

Casais que não deram certo em A Fazenda 2020

O confinamento rural A Fazenda 2020 teve mais dois potenciais casais. Isso porque, Raissa Barbosa e Lucas Maciel tiveram uma aproximação na semana passada. Antes de a famosa ir para a Roça, os dois haviam combinado um beijo na segunda festa. O envolvimento, no entanto, não saiu e os dois são inimigos declarados no programa. Saiba tudo sobre discussão entre Raissa e Lucas.

Em conversa com algumas peoas, Stefani declarou que ficaria com JP Gadêlha. O peão, que beijou Jojo Todynho na primeira festa, descartou envolvimento com a ex-participante do De Férias com o Ex Brasil, da MTV.