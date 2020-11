A Fazenda 2020: Mateus critica decisão de Lidi e os dois travam rivalidade

Mateus Carrieri e Lidi Lisboa estão no maior climão dentro do confinamento rural em A Fazenda 2020. Tudo começou após a atriz perder a prova de fogo da semana e puxar o peão para a baia, junto com Jojo Todynho e Stéfani Bays. Com isso, parece que o ‘paizão’ no programa, não ficou nem um pouco satisfeito de correr o risco de ir para a roça desta terça-feira (3).

Após a vitória de Lucas Selfie na prova, o apresentador Marcos Mion pediu para os peões perdedores da disputa, que no caso foi Jojo e Lidi Lisboa, escolherem mais dois participantes para se juntar à elas na área menos privilegiada na sede, a baia. Onde inclusive, fica o cavalo Lyon, famoso no programa. Lucas deu uma sugestão para as duas, que estavam na dúvida em quem chamar, lembrando que o mais votado pela casa, deve puxar alguém da baia, e no caso, com ‘amigos’ juntos’, poderiam não escolherem elas.

Foi então que Lidi Lisboa decidiu puxar Mateus Carrieri para a baia, deixando o peão irritado. Já Jojo Todynho escolheu a ex-MTV Stéfani Bays, que assim como o ator, não gostou nada da notícia. Inclusive, não escondeu para a funkeira que ficou ‘decepcionada’ em ser puxada por ela. As duas foram para a baia no maio climão, tendo que dormir no mesmo local.

A Fazenda 2020: Mateus reclama de decisão de Lidi Lisboa

Na área interna da sede de A Fazenda 2020, Mateus desabafou com Raissa Barbosa sobre estar decepcionado em ser puxado por Lidi. “É tipo assim, o meu tá na reta mas, vou chamar os meus amigos pra que o eles fiquem na reta também. É isso”, reclamou Mateus Carrieri. “É fod*”, disse Raissa Barbosa em resposta. Em seguida, o ator continuou, revelando um rivalidade no jogo: “Eu tô falando pela Lidi, por que ela não levou a Mirella? E agora o poder tá mão do Selfie, que adora jogar como ele quer, fazer o que ele quer, na hora que ele quer e adora se divertir com isso. Que adora a Lidi”. Ele então finaliza: “Então, pra ele dar uma imunidade pra Lidi, aí pôs na minha mão direitinho.”

EITA! Mateus Carrieri não quer conversa com Lidi e reclama das atitudes de Lucas Selfie na #RoçaAFazenda! Olha só 🤠🔥 #ProvaDeFogo Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/gLVdgxfVhe — A Fazenda (@afazendarecord) November 3, 2020

Mateus X Lidi

Enquanto Mateus criticava decisão de Lidi, a peoa conversava com Jojo Todynho e companhia no quarto da sede de A Fazenda 2020. Após observar o comportamento do colega na casa, ela diz: “Gente, o Mateus não está olhando na minha cara”. Ela ainda ressalta: “Será uma noite bem longa.”

Após o jantar especial de Lidi, Jojo, Lipe e Lucas Selfie, o sino da baia tocou e os peões escolhidos tiveram que descer automaticamente para o local. Stéfani e Mateus foram os primeiros a chegar. Já na baia, ele disparou para a ex-MTV: “Tá as duas bêbadas”.

Stéfani e Mateus descem bravos para a baia. Enquanto isso, Jojo e Lidi chegam um pouquinho "alegres" após o jantar… 👀😨 #ProvaDeFogo Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/YrRDZxt5PG — A Fazenda (@afazendarecord) November 3, 2020

Rivalidade no jogo?

Vale ressaltar, que Lidi e Mateus já se votaram em várias ocasiões de formação de roça. No começo do jogo, o peão disse que a peoa era a pessoa menos próxima dele na casa, e por isso era motivo de votação. Assim como ele, Lidi também já escolheu o peão para a votação da roça revelando uma rivalidade entre os dois. Com isso, após esse episódio, vamos esperar se terá fogo no feno entre os dois. Afinal, ali é um jogo e o prêmio é de R$ 1,5milhão.