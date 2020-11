A Fazenda 2020: Mateus escapa da roça e é o novo fazendeiro

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Depois de cinco tentativas, finalmente o ator Mateus Carrieri conquistou o chapéu mais cobiçado do reality A Fazenda 2020. O ator disputou a prova na noite de quarta-feira (25), contra as participantes Lidi Lisboa e Raissa Barbosa. Com o resultado positivo, o ator está fora da roça de quinta (26).

Com a vitória de Mateus na prova, a décima primeira roça está formada com o sertanejo Mariano, a atriz Lidi Lisboa e a modelo Raissa Barbosa. A votação já aberta no portal R7.com, e também na enquete do DCI. O público escolhe qual participante que deve permanecer na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

A Fazenda 2020: após várias tentativas, Mateus vence prova

A prova desta semana foi especial para o ator Mateus Carrieri. O participante, que estava na roça passada que eliminou a funkeira MC Mirella, estava desejando uma vitória, após cinco tentativas batendo na trave. Além de conseguir ganhar finalmente uma prova em A Fazenda 2020, o ator conseguiu se livrar de mais uma roça e ainda de quebra, terá a chance de indicar um peão direto para a berlinda na próxima votação. Com a vitória, ele também garanti mais uma festa na sede em Itapecerica da Serra.

A disputa exigiu dos participantes muita mira, força, agilidade e uma pitada de resistência física. Desta vez, a prova foi patrocinada pela Natucor Embelleze. Sobre as regras: Cada peão deve pegar duas bolas por vez e não pode ultrapassar o degrau para arremessar as bolas. Logo no início, os três participantes tiveram que puxar as correntes que ao final passavam as bolas de um cesto para o outro. Na sequência, cada um teve que atravessar a cama de cordas com as bolas e fazer duas cestas. Cada bola teria que parar exatamente na estrutura formada.

Depois, ele tiveram que pegam as placas que estavam penduradas contendo as letras da patrocinadora da prova. Em seguida, posicionar na estrutura final e validar a tarefa equilibrando as bolas de cada placa. O primeiro a montar a frase ‘Natucor 12%’ era o novo fazendeiro de A Fazenda 2020.

Como foi a volta de Mateus?

A volta à sede é sempre um momento revelador para o público de casa, como também para os confinados de A Fazenda 2020. Sempre tem os que vibram com o resultado, e outros que nem tanto assim. Pois bem, na volta de Mateus com o título de novo fazendeiro da semana, rendeu muito pulo e gritaria de uns, e cara feia de outros. Jojo Todynho foi a que mais ficou feliz com a volta do ator e amigo na casa. No momento, ela disse que a vitória significa ‘a maior realização pessoal dele’. Assim como a funkeira, Tays Reis pulou no colo do peão assim que ele abriu a porta. Mariano e Jakelyne também vibraram muito.

Mas, Lidi Lisboa (que participou da prova), não ficou tão feliz assim. Ela chegou na sede e foi direto para o quarto. Só retorno quando o apresentador Marcos Mion entrou ao vivo em A Fazenda 2020, para parabenizar o novo dono do chapéu.