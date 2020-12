A Fazenda 2020: Mateus justifica ‘traição’ a Jojo em pódio com Biel e Tays

Mateus Carrieri, décimo quarto eliminado de A Fazenda 2020, ficou de boca aberta ao ver a cena em que tirou Jojo Todynho da sua final dos sonhos. O ator incluiu Biel e Tays Reis, o que revoltou a torcida da intérprete de Que Tiro Foi Esse?. Durante a Cabine de Descompressão, na noite desta quinta-feira (12), o famoso se defendeu de que não foi uma traição.

“Na verdade, foi uma coisa despretensiosa. Assim, as pessoas que ficaram aqui para essa final, vou ser bem sincero, tirando a Stéfani [Bays], que a gente não se entendeu bem, são pessoas que gostei muito. A minha grande parceira no programa todo foi a Jojo, gostaria de fazer a final com ela, adorei ela, não conhecia pessoalmente”, explicou.

Questionado sobre a sua final dos sonhos, Mateus voltou atrás e incluiu Jojo novamente no seu TOP 3. “Claro que se a final fosse também Biel e Tays, e eu estivesse junto, ficaria feliz. Posso falar que hoje a minha torcida seria para Jojo, Tays e Biel. Foi um comentário despretensioso, longe de mim querer magoar os fãs da Jojo que sempre torceram por mim”.

Jojo decepcionada com Mateus em A Fazenda 2020

Pouco antes do programa de eliminação, Jojo desabafou com Stéfani Bays sobre sobre decepção com Mateus em A Fazenda 2020. “Tô em choque, decepcionada… Relações evoluem, mas virar grandes amigos, meu c*. O Gabriel hoje é melhor amigo dele. Hoje, eu fiquei como a vilã da história. Se parar para racionar, é por pura conveniência. Sou super a favor das pessoas se acertarem, mas viver como se fosse irmão, como se estivessem juntos desde o começo. Que coisa ridícula, Teté”, criticou Jojo.

Stéfani concordou com a amiga e destacou que já estava observando o jogo de Mateus em A Fazenda 2020. “Eu amo o Teteu, tenho um carinho imenso por ele, mas Tô enxergando coisas há muito tempo, desde quando o Juliano ainda estava aqui”.