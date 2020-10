A Fazenda 2020: Mateus lava roupa suja com Biel e diz: ‘ela te envenenou’

Na área da baia, Mateus Carrieri conversou com Biel sobre o fato de Luiza ter sido apontada como fofoqueira, após falar para o funkeiro o que Mariano disse sobre ele na última roça. Vem ver fogo no feno!

Nesta segunda-feira (19) em A Fazenda 2020, Mateus Carrieri chamou Biel para conversar e esclarecer o motivo de ter puxado o peão para a baia. Durante o bate-papo, ele aproveitou para lavar roupa suja e relembrou a confusão entre Mariano [fazendeiro da semana] e Luiza Ambiel, que aconteceu após a eliminação de quinta (15).

Primeiramente, Mateus tentou justificar o motivo de não ter dito nada sobre o que ouviu de Mariano a respeito de Biel na última roça. “Eu não tô podendo me defender. Quando o Rodrigo me chama de traidor, quando o Cartolouco…também não acho legal quando falam por fora, mas lá [noite de eliminação] não a hora de eu chegar e falar, a gente tava todo mundo tenso, ouvindo as respostas, ele [Mariano] ouviu, o que você falou, a gente ouviu o áudio e depois que ele ouviu o áudio, foi que ele falou aquilo”, disse Mateus, que continuou:

“Eu nem lembro o que você falou, mas falou alguma coisa que ele não gostou. E aí ele se pronunciou e eu não me meti. E se ela [Luiza Ambiel] não tivesse essa reação, naquele momento ela deveria ter levantado e ter falado com ele [Mariano], a invés de ter esperado você chegar e te ‘catar’ no quatro… você não acha que isso é uma fofoquinha feia?, por mais que seja verdade.”

‘Ela te envenenou’, diz Mateus para Biel em A Fazenda 2020

Ainda sobre a treta, Mateus disse: “Não era hora dela te envenenar, e não era hora de você tomar satisfação. Não ia pagar de otário, e você não iria nem falar com ele. Mas não precisava ter aquele embate tão forte, mas ela te envenenou. Estou chocado desse leva-e-traz dele toda hora.”

“Eu fiquei put* com a Luiza por causa disse… a gente não deve fazer esse tipo de coisa”, diz Mateus sobre Luiza Ambiel. Após todo o discurso sobre o dia fatídico, Mateus revelou o que Biel tem que o tira do sério: “Você tem uma marra, que me tira do sério. “Pavio curto”, complementa Biel. “Calejada. Não aguenta mais. Saco cheio”, diz o funkeiro. “Pode ser, mas pra mim, pensa como é ridículo, eu com 53 [anos] discutir com você. É chato, eu não quero”, confessa Carrieri.

Mateus revela que Mariano não irá votar em Biel

No decorrer da conversa esclarecedora desta noite em A Fazenda 2020, Mateus deixou escapar que o fazendeiro da semana, Mariano, não dará o voto para Biel, na roça desta terça-feira (20). Mesmo após a briga na última roça, o sertanejo parece estar focado em outro participante. Após a eliminação de Narizinho, Luiza escutou Mariano falar de Biel, após ouvir a resposta dele no ao vivo. Foi então que a ex-Banheira do Gugu decidiu contar ao funkeiro o que ela ouviu. Isso gerou revolta e dividiu os participantes da sede. Até Stéfani (até então amiga de Luiza), não gostou da atitude de pea, que passou por fofoqueira entre os peões.

O que Luiza ouviu de Mariano a respeito de Biel?

“Falou que você não é um homem, que você não aprendeu, que você fez coisa feia demais lá fora. Falou horrores de você. Desceu o pau”, disse Luiza para Biel.