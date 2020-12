Matheus Carrieri não escapou de um questionamento pessoal de sua amiga Jojo Todynho em A Fazenda 2020. Na tarde desta sexta-feira (04), a intérprete de Que Tiro Foi Esse? questionou se o ator pretende reatar o casamento com a mãe de suas filhas após o reality.

“Mateus se caso você volta pra casa e a mãe delas querer voltar pra você?”, questionou. Carrieri, no entanto, balançou a cabeça negativamente. “Nada é impossível. A mãe da minha amiga ficou 7 anos separada do pai dela, e depois reataram. Ela casou com outro, teve filho”, rebateu Jojo.

“Mas ela não gosta mais de mim. Casada ela já não gostava mais, a gente sente isso. Eu ainda gostava dela quando ainda estávamos casados, mas depois ai vi que ela não gostava”, confessou o peão, revelando motivo para o término do relacionamento.

Planos após A Fazenda 2020

Jojo Todynho abriu o coração com o amigo e revelou brevemente os seus planos após A Fazenda 2020. “Eu quero casar e quero ficar com a mesma pessoa”, disse ela, enquanto cortava alguns legumes para o almoço.

Durante o papo, Mateus revelou que a ex passou por dificuldades durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Isso porque, teve salário reduzido. Como solução, o famoso chegou a oferecer sua casa para seu antigo affair morar. “Eu ajudo bastante, se ela precisar ela pode morar lá em casa. Ela estava com dificuldade de pagar o aluguel, reduziram o salário dela por causa da pandemia. Ainda mais eu vindo pra cá, eu falei ‘fica aqui se precisar entregar o seu apartamento'”, contou.

Por fim, Mateus Carrieri rasgou elogiou à ex. “Eu sou de boa, mas não tenho mais nada com ela não. Tenho carinho, quero ajudar, quero que ela esteja bem porque ela é mãe das meninas [filhas]. Ela é muito boa mãe, as meninas adoram ela. Ela é ótima mãe, não tenho o que falar dela”. Jojo finalizou o tema elogiando a relação do ex-casal. “Eu acho bonito isso, o casal que mesmo separado têm o respeito”.