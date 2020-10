A Fazenda 2020: MC Mirella passa mal e desmaia no reality; veja o vídeo

A funkeira MC Mirella passou mal após a votação da roça do reality A Fazenda 2020. Ela foi socorrida pelos colegas do confinamento rural da Record TV.

Logo após a votação da sexta roça do reality A Fazenda 2020, a funkeira MC Mirella passou mal e chegou a desmaiar na sede do confinamento rural. Ela que está na roça pela primeira vez no jogo, deu um susto para os colegas Biel, Luiza, Juliano Ceglia e Victória. Mas, tudo já está resolvido e a funkeira já está melhor.

A Fazenda 2020: MC Mirella passa mal e Playplus não mostra

Entretanto, mais uma vez a plataforma Playplus 24 horas não transmitiu a cena onde Mirella aparece desmaiada. O público adepto ao streaming, conseguiu apenas ouvir os participantes correndo e falando que a peoa estava caída no quarto, desmaiada. Nesse momento, Tays Reis que estava na sentada no sofá da sede, alertou: “Chama alguém, o atendimento, cadê o fazendeiro, chama lá.”

Mas, só depois foi mostrar a peoa já bem, e medicada. “Gente, eles estão tudo de complô”, disse Mirella aos prantos. “A gente é trouxa”, disse a peoa para os colegas de confinamento após passar mal no reality.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja!

Após estar na #RoçaAFazenda, Mirella chora e desabafa com peões! 🔥🤠 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/fgO7oWeN1M — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 21, 2020

Quem também foi socorrer a peoa, foi a ex-MTV Stéfani Bays, que aliás, está com amizade estremecida com a funkeira. Logo após ouvir o barulho do peões gritando para ajudar Mirella, ela saiu correndo em direção ao quarto para vê como ela estava. E um breve vídeo, foi possível ver a cena.

Amizade É ISSO, mesmo elas não conversando a Stéfani na mesma hora correu pra ir ajudar a Mirella!

pic.twitter.com/wviul6fV98 — Portal Sterella 🍫 (@PortalSterella) October 21, 2020

Já medicada e sentindo melhor, Mirella conversou com os colegas de confinamento a respeito da votação da roça. A funkeira está em sua primeira berlinda ao lado de Luiza Ambiel, Juliano Ceglia e Mateus Carrieri. Um dos quatro será o eliminado no programa e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão do reality A Fazenda 2020.

Mirella chora após estar na roça

“Os meus sentimentos de verade, eu odeio isso. Eu me sinto uma idiota, é sério”, diz a funkeira aos prantos. “Eu tô cansada de passar por isso na minha vida, eu não quero passar isso aqui. Brincou muito comigo porque sabem que eu estou sempre ali pra pessoas. Se vai fazer maldade comigo, não se aproxima, não me deixa acreditar que você tem bondade no coração, que você pode mudar, que você vai ser alguém diferente”, desabafa Mirella no quatro em A Fazenda 2020.

Mirella cai no choro após estar na #RoçaAFazenda e peões tentam acalmar a funkeira! 👀😨 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/4xImgYQcjU — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 21, 2020

“Pra quê brinca com o sentimento dos outros, seja amizade, relacionamentos, o que for, eu fico acabada. Tem gente que não merece isso daqui”, finaliza a peoa em A Fazenda 2020.

Raissa escolheu eliminar votos de Jakelyne ao invés de Mirella

Contudo, durante a votação da 6º roça em A Fazenda 2020, a vice-Miss Bumbum Raissa Barbosa tinha o poder da chama verde, que consiste em vetar dois votos de um participante. Com empate entre Mirella e Jakelyne, ela resolveu eliminar os dois votos da modelo ao invés da funkeira, que automaticamente foi para a roça por ser a mais votada.

Ou seja, isso só comprova ainda mais que a amizade entre elas realmente chegou ao fim. Mirella começou o reality apontando Raissa como amante do seu ex, mas no decorrer do jogo, elas se tornaram amigas e até confidentes. Mas, com o resultado da roça, o resultado foi diferente.