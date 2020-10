A Fazenda 2020: Mion dá bronca em Lucas e Juliano e pede ‘jogo limpo’

Durante a votação ao vivo da 5ª roça que aconteceu na madrugada de quarta-feira (14) no reality A Fazenda 2020, o apresentador Marcos Mion não exitou em dar um bronca daquelas nos participantes Lucas Selfie e Juliano Ceglia. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Mion pausa a votação para chamar atenção dos peões.

A Fazenda 2020: Mion dá bronca em Lucas Selfie e Juliano

A votação desta quinta roça foi criticada pelos internautas por não ter aquele famoso fogo no feno que rola. No entanto, na dinâmica do ‘Resta Um’, foi possível ver uma faisquinha protagonizada pelo apresentador do reality show, Marcos Mion.

Tudo começou quando Mion anunciou a dinâmica do ‘Resta Um’, que inicia com o roceiro puxado da baia começa salvando um participante de sua escolha, e assim sucessivamente, até que, de fato, só resta um peão, que irá para roça. Nesse sentido, logo depois que Biel salvou Juliano, o cantor conversava com Mion sobre o jogo. Foi então, que em seguida, o apresentador interrompeu a fala do funkeiro para dar um bronca em Selfie e Juliano Ceglia, ao vivo.

Primeiramente, Mion começou dizendo que pegaram uma movimentação entre os participantes. “Lucas, durante todo o momento que os outros falam, você não pode combinar nenhum tipo de votação”, disse o apresentador, que continuou: “Eu já falei…era com o Juliano. Eu fui avisado que o Lucas estava conversando, eu não sabia que era com o Juliano.”

Apesar disso, Mion alertou que nada passa pelas câmeras e pela produção do programa. “Vocês não podem conversar, vocês não podem fazer nenhum tipo de sinal, vocês têm que jogar limpo, têm que jogar com ética. Por favor, ninguém combina, ninguém olha, ninguém faz sinal com a sobrancelha”, disse Mion, que ainda ressaltou: “Tem 20 câmeras voltadas para vocês ok? Como eu sempre falo, conto com a ética de vocês.”

No meio da dinâmica, Mion dá uma bronca em alguns peões que tentavam combinar votos! Depois disso, Juliano salva Mateus no "Resta Um" 🤠🔥 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/MTQQj5nnaD — A Fazenda (@afazendarecord) October 14, 2020

Mion dá bronca em Carol Narizinho

Durante a votação da roça do dia 29 de setembro em A Fazenda 2020, o apresentador fez um discurso chamando a atenção de Carol Narizinho, que era a fazendeira da semana. Primeiramente, ele disse que o dono da função de fazendeiro é colocar ordem e não incentivar punições, ou seja, afirmando que ela não fez uma boa liderança.

Contudo, a bronca de Mion em Carol causou críticas entre os internautas. Tanto é, que ele até chegou a esclarecer o ocorrido através das redes sociais. Em sua justificativa, ele fala que não foi um recado específico para Carol, mas, sim, para todos os peões. E que não partiu dele, foi aprovado pela produção do reality. “Como todos que seguem minha carreira sabem, eu não emito opinião pessoal na Fazenda. Não cabe e é errado”, afirmou.

“Eu sei que fãs sofrem e confesso que eu, como telespectador e amigo de todos ali também sofro. O jogo precisa de regras. Minha função é apenas cobrá-las. Não emito opinião pessoal, como esse discurso não foi”, escreveu ele. “Eu adoro ela, assim como adoro todos que estão lá dentro”, completou.

Ainda sendo atacado pelo público, ele voltou a se defender. No entanto, o apresentador continuou a ser atacado pelo público do programa e voltou a se defender: “O texto todo foi encomendado e aprovado pela direção do programa. Não é um recado pessoal, uma opinião minha! A direção quis passar esse recado, pois julgou necessário. Eles são os donos do jogo”, explicou ele, na época.