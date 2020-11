A Fazenda 2020: Mion esclarece polêmico poder da chama verde

Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020, usou as redes sociais nesta quarta-feira (18) para esclarecer polêmica sobre o poder da chama verde. Isso porque, durante a formação da roça, o poder da chama vermelha acabou não tendo o seu papel totalmente desempenhado.

Polêmica com a chama verde

Na dinâmica, Lipe Ribeiro, dono da chama vermelha (que é escolhida pelo público em votação no TikTok) tinha que indicar um peão à roça. O empresário acabou escolhendo Tays Reis, que ocupou o quarto banquinho. No entanto, uma dinâmica do resta um definiu o quinto roceiro (novidade dessa semana).

Em seguida, Mariano, dono do poder da chama verde, leu as coordenadas do envelope que pedia para ele salvar um roceiro e vetar outro da prova do fazendeiro. O cantor salvou Tays que foi a escolha de Lipe no poder definido pelo público. Diante da reprovação, o comunicador explicou que ‘um poder não anulou o outro necessariamente’.

“É tão óbvio, não? Claro que o poder não foi feito para anular o outro! A escolha era do Mariano. Ele tinha várias opções. Calhou dele escolher a mesma pessoa. O que podemos fazer?! A decisão foi dele”, justificou o apresentador de A Fazenda 2020.

👏🏼👏🏼É tão óbvio, não? Claro que o poder não foi feito para anular o outro! A escolha era do Mariano. Ele tinha várias opções. Calhou dele escolher a mesma pessoa. O que podemos fazer?! A decisão foi dele. — Marcos Mion (@marcosmion) November 18, 2020

O que mais aconteceu na formação da roça em A Fazenda 2020?

A décima berlinda de A Fazenda 2020 teve início com Jakelyne Oliveira, fazendeira da semana. Primeiramente, a Miss Brasil indicou MC Mirella à roça. Logo depois, a casa votou e Mateus Carrieri ocupou da segunda vaga na berlinda. Como sendo o mais votado pelos peões, o ator teve que puxar um morador da baia para a zona de risco. Stéfani Bays foi a escolhida.

A roça seguiu com o poder da chama vermelha, que foi entregue por Mariano a Lipe. O empresário teve que indicar o quarto roceiro e acabou escolhendo Tays. Uma novidade da semana, o quinto banquinho mexeu com os ânimos dos peões. Em dinâmica do resta um, Jojo Todynho foi parar na roça de A Fazenda 2020. Por fim, Tays se livrou da berlinda logo depois de ter sido salva por Mariano, que vetou Mirella da prova do fazendeiro.