A Fazenda 2020: Mion quebra protocolo e passa informações aos peões

Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020, quebrou protocolo e passou informações externas aos participantes na tarde deste domingo (29). O comunicador entregou fatos como por exemplo: seguidores nas redes sociais, concorrência e repercussão do reality show.

“Somos o assunto mais comentado nas redes sociais, nos portais de notícias, em outros programas de TV”, disse Mion primeiramente. “E mexemos até com a programação da concorrência. Tem novela que terminava às 22h30, está terminando depois das 23h. E todos vocês são as estrelas deste grande sucesso”, completou em seguida.

A Força do Querer contra A Fazenda 2020

O apresentador explicou aos peões que o sucesso de A Fazenda 2020 fez a Globo estender a duração de A Força do Querer. Dando a entender que seria uma estratégia da concorrente em bater de frente com o reality show rural para neutralizar a audiência da RecordTV. Os peões, é claro, foram ao delírio.

Seguidores dos peões de A Fazenda 12

Outra informação dada por Mion foi o aumento de seguidores dos peões de A Fazenda 2020 nas redes sociais. Mion não entregou números, mas deixou claro que todos cresceram de forma absurda no Instagram.

“A legião de fãs que cada um conquistou aqui fora é enorme. Mesmo aqueles que já saíram do jogo, saíram com muito mais seguidores que tinham quando a temporada começou”, disse, assim, o comunicador.

Carro de som de MC Mirella

Mas não foi só isso. O carro de som enviado por fãs de Stéfani Bays e MC Mirella à A Fazenda 2020 também foi assunto da conversa fora do protocolo entre Mion e os peões. O apresentador aconselhou os famosos moradores da sede do reality em Itapecerica da Serra a não darem importância para as interferências externas.

“Parabéns para vocês, mas também quero dar um alerta. Para proteger vocês, a gente toma todo cuidado para nenhuma informação externa chegar aí dentro. Só que a fazenda tem uma área de quase 10 mil metros quadrados. Tem fazendas vizinhas, circulação de veículos que a gente não tem como impedir. E, apesar de nosso empenho, tem aqueles que acabam forçando a barra com um carro de som, helicóptero, pombo-correio, com fogos de artifício. E se vocês não ficarem espertos, essas tentativas podem confundir a cabeça de vocês.”, disse ele, por fim.