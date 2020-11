A Fazenda 2020: Mion zoa Jake em ‘briga adolescente’ com Tays

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Marcos Mion tem se mostrado ‘moderninho’ no comando de A Fazenda 2020, mas em suas redes sociais a postura do apresentador não tem sido diferente. Isso porque, na tarde desta segunda-feira (30) o comunicador divertiu os fãs ao zoar Jakelyne Oliveira. A situação usada pelo famoso foi a briga da Miss Brasil com a amiga Tays Reis na madrugada do último sábado (28).

“Quando você treta com as amigas mas não perde o estilo!”, divertiu-se Mion, ao compartilhar um vídeo em que surge na sede de A Fazenda 2020. Na brincadeira, o apresentador surge fazendo dublagem da fala de Jake usando a mochila original que a peoa usou na hora da briga.

Jake e Tays brigam em A Fazenda 2020

Durante a festa High Scool, Biel e Tays tiveram uma nova DR em A Fazenda 2020. Na discussão, a intérprete de Metralhadora disse que o funkeiro não sente nada por ela. Inclusive, que nunca se declarou. O peão ainda criticou o fato de Jake viver dando opiniões sobre o seu relacionamento com Tays em A Fazenda 2020. “Chama a sua amiga aqui agora. Vai tomar no c*. Fica confiando nela antes de conversar comigo. Que relação é essa? É triângulo amoroso?”, disparou.

Logo em seguida, Biel chamou Jake e questionou a peoa. “Algum dia eu te falei que não sinto nada pela Tays?. A modelo então tentou se explicar. “Você falou pra mim que ele falou que consegue dormir sem sentir nada pela pessoa”.

Diante da negativa de de Jake, Tays se mostrou irritada. Mas, a essa altura da discussão a Mis Brasil se exaltou. em A Fazenda 2020 “Mano, o que eu pedi? Não me bote em seu relacionamento. Só isso. Não tenho problema no meu relacionamento e vou ter no dos outros, pelo amor de Deus. Se eu consigo ter maturidade para resolver os meus problemas, as pessoas não tem. Vai tomar no c*”, disparou a affair do cantor sertanejo Mariano.

