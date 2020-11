A Fazenda 2020: Mirella aproveita fama de ‘MC 18%’ e faz publi para Black Friday

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

MC Mirella ou ‘Bad MI’ como consta em sua rede social do Instagram, resolveu dar a volta por cima após receber a marca de 18% de votos em uma roça do confinamento rural de A Fazenda 2020. A décima eliminada da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, fechou campanhas para a Black Friday, para a próxima sexta-feira (27).

Após ser a décima eliminado com 29,44% dos votos, a ex-peoa resolveu aproveitar a chance do sucesso do reality e lucrar ainda mais. A ideia surgiu dos internautas e fãs do reality no Twitter. Em uma roça com recorde de votações, a funkeira só recebeu 18,62% dos votos do público de casa. Número pequeno em comparação aos mais de 19 milhões de seguidores nas rede social do Instagram.

Segundo informações da coluna do Leo Dias para o portal Metrópoles, a ideia é aproveitar o apelido de MC 18% para dar esta porcentagem em descontos de produtos.

A Fazenda 2020: Mirella é apelidada de ‘MC 18%’ na web

O apelido surgiu após a eliminação de Luiza Ambiel, na sexta roça de A Fazenda 2020. Os haters da funkeira começaram a chamar a ex-peoa de ‘MC 18%’, logo quando os números de porcentagens de cada participante foram revelados pela Record TV. A disputa era com Luiza, Mirella e Mateus Carrieri. O ator foi quem mais recebeu votos do público, com 70%. A eliminada da noite, Luiza Ambiel recebeu apenas 12%.

Sobre combinação de sinais com Luiza e Lucas Selfie

Após deixar a sede de A Fazenda 2020, MC Mirella fez sua participação no programa ‘Hora do Faro’, sob comando do apresentador Rodrigo Faro. Lá, a ex-peoa revelou sobre a polêmica de combinação de sinais com os colegas Luiza Ambiel e Lucas Selfie. Ao ser questionada pelo apresentador, a funkeira desmentiu que havia combinado qualquer sinal ou carro de som com Lucas.

“Sim, o carro de tomate era um carro de som. Eu estava doida para saber alguma coisa e não fui eu sozinha. Não mostraram o contexto completo. Tinha a Stéfani e o Selfie também”, explicou a funkeira. Durante a live da ‘Cabine de Descompressão’, a ex-peoa confessou que o carro de som enviado para ela, quando ainda estava confinada na sede em Itapecerica da Serra, acabou ajudando a compreender um pouco o jogo.

