A Fazenda 2020: Mirella arma plano com Lucas e Record toma medida

A RecordTV decidiu fazer algumas alterações no formato do Hora do Faro para evitar contato de Lucas Selfie com os peões de A Fazenda 2020. Isso porque, o ex-pânico combinou sinais com MC Mirella e Lipe Ribeiro quando ainda estava na casa do reality show. Os dois participantes que ainda estão no jogo buscam entender como estão sendo vistos pelo público.

De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a Record tomou medidas para evitar que informações externas cheguem aos peões. Uma das medidas, inclusive, seria que somente Rodrigo Faro irá aparecer para os peões no monitor na sala de estar, assim como aconteceu com Luiza Ambiel. A ex-banheira do Gugu havia combinado com Mirella de passar pistas de como ela está sendo avaliada fora da casa.

A emissora tomou a decisão após Mirella soltar a frase: “Não esquece do que eu te falei”. O apresentador não respondeu, mas a combinação teria ficado clara para a direção de A Fazenda 2020.

Lucas Selfie, eliminado de A Fazenda 2020 em roça contra Jojo Todynho e Raissa Barbosa, vai gravar o dominical na tarde desta sexta-feira na sede da Record. Além dele, outros ex-peões participarão da atração, fazendo perguntas sobre sua passagem no reality show rural.

Lipe Ribeiro pede sinal em A Fazenda 2020

O ex-De Férias com o Ex Brasil chegou a participar de uma combinação de sinais na cozinha de A Fazenda 2020. “Precisa ser cirúrgico amanhã”, disse Lucas, com a voz abafada na tentativa do microfone não captar a sua fala. “Como assim?”, questionou Lipe. “O que foi falado”, respondeu o ex-pânico.

Logo em seguida, Lucas pegou uma panela em que estava preparando algo para comer e mostrou ao empresário. O agora eliminado de A Fazenda 2020, com uma colher, surpreendentemente fez alguns movimentos, indicando um possível sinal a ser passado para o amigo durante o Hora do Faro. “Se eu tiver fazendo isso. Entendeu?”, questionou ele, enquanto fazia os movimentos com a colher.

Com a aproximação de Lidi Lisboa, Lucas colocou novamente a panela no fogão e fingiu não se tratar de nada importante. A câmera que estava de foco no Playplus, serviço de streaming da Record, captou toda a cena. Ao que tudo indica, de início, a produção não havia entendido se tratar de uma manobra para levar informações externas para dentro do jogo.

A Fazenda 2020 tem apresentação de Marcos Mion e direção de Fernando Viudez, com direção geral de Rodrigo Carelli.