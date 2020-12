A Fazenda 2020: Mirella cancela festa de R$ 1 milhão

MC Mirella recuou e cancelou a festa de R$ 1 milhão que promoveria na próxima sexta-feira (18) de dezembro, em São Paulo. O evento da famosa marcaria o fim de A Fazenda 2020 e contaria com a presença de todos os colegas de confinamento da intérprete de 360.

A festa, que teria um show especial da cantora, aconteceria no Villagio Europeu, da Mansão Ferrara. Um dos espaços mais sofisticados de São Paulo. De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o motivo do cancelamento foi a alta dos casos de Covid-19 na capital.

O evento do ano estava sendo organizado pelo assessor da cantora, Kadu Rodrigues. Ele, inclusive, já tinha contratado todos os fornecedores do evento, mas agora está correndo contra o tempo para cancelar os contratos.

Os convidados de Mirella, que seriam membros da família, além de amigos próximos e os participantes de A Fazenda 2020, estão sendo avisados de que não haverá mais festa.

Mirella confinada – A Fazenda 2020

MC Mirella está confinada em um hotel em São Paulo, aguardando seu retorno para A Fazenda 2020. A cantora participará da última festa da décima segunda temporada do reality show rural da RecordTV. Além disso, estará em atividades e ações comerciais da semana final da atração.

Por questões de segurança, Mirella e os outros eliminados de A Fazenda 2020, fizeram teste de Covid-19 assim que iniciaram o confinamento na semana passada. Já nesta sexta-feira (11), a cantora passou por um novo exame, que deu negativo, assim como os de seus colegas.

MC Mirella após o reality show

Décima eliminada de A Fazenda 2020, MC Mirella teve 29,44% dos votos do público em sua segunda roça encarada no reality show. A peoa deixou o confinamento rural após ter protagonizado inúmeros desentendimentos com participantes como Lidi Lisboa, Jakelyne Oliveira e Raissa Barbosa.

Em sua primeira roça, por exemplo, Mirella retornou ao reality show A Fazenda 2020 com apenas 18% da preferência do público. O que lhe rendeu o apelido de ‘MC 18%’. Apesar de ter sido apelidada pela baixa porcentagem de ‘preferência do público’ em sua primeira berlinda, a cantora levou a brincadeira na esportiva.