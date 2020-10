A Fazenda 2020: Mirella chama Raissa de louca e peoa se descontrola

A tarde desta quarta-feira (21) em A Fazenda 2020 começou com discussão acalorada entre MC Mirella e Raissa Barbosa. Isso porque, após a reunião de condomínio convocada por Luiza, a cantora, que ainda não superou a roça, tirou satisfação com a ex-vice Miss Bumbum. Entretanto, a confusão saiu do controle e Raissa, que tem borderline, foi chamada de ‘falsa’ e ‘louca’ pela rival.

Mirela acusou Raissa de ter sido falsa com ela durante a formação da roça que aconteceu na terça-feira (20). Em suma, Barbosa tinha o poder da chama verde em mãos. A peoa tinha voto peso dois e o direito de tirar dois votos de pessoas que foram votadas. Curiosamente, Mirella e Jakelyne Oliveira foram as mais votadas e estavam empatadas com 5 votos cada uma. No entanto, Raissa optou por tirar dois da Miss Brasil, colocando Mirella automaticamente na roça.

Durante a discussão nesta tarde, a funkeira disse para que Raissa ‘não dê uma de louca’., foi quando a peoa perdeu o controle e partiu para cima da cantora. Jojo Todynho, que estava próxima, segurou a famosa para evitar uma possível agressão. “Como vou defender uma pessoa que não olha para mim”, afirmou Raissa. “É falsa, não presta, está se mostrando…”, rebateu Mirella.

Logo em seguida, a cantora criticou a escolha da peoa, dando a entender que ela desmereceu a amizade que ambas tinham na casa. “Sabe o que aconteceu? Você se queimou no ao vivo, filha!”. “Fiz o que meu coração mandou”, respondeu Raissa, que criticou distanciamento de Mirella. Mariano, fazendeiro da semana, tentou acalmar os ânimos entre as duas, mas tudo em em vão.

Luiza Ambiel e Victória Villarim entram na briga

MC Mirela não deu ouvidos ao cantor de Camaro amarelo e seguiu acusando a peoa de falsidade. “Parabéns para quem está colocando isso na sua cabeça”, disse a funkeira. Já Raissa, disse que agiu com o coração. “Eu orei e pedi: ‘Meu Deus, me ajuda a tomar a melhor decisão'”.

Logo depois de Mariano tentar diminuir a tensão entre as peoas, Luiza e Victória colocaram lenha na fogueira, e confrontaram Raissa. “É lealdade! É confiar nas suas amigas! Por que no segundo dia, que você queria ir embora, quem foi que foi lá e te puxou? O que foi que eu falei para você? Foi isso, isso e isso”, gritou a ex-Banheira do Gugu, sendo confirmada por Vic. “Eu não tinha ninguém, porque vocês viraram as costas para mim na primeira oportunidade”, respondeu Raissa, descontrolada.

Raissa sofre de Borderline

A ex-vice Miss Bumbum entrou em A Fazenda 2020 com o diagnóstico de Transtorno de Bordeline, um tipo de distúrbio que reúne emoções e comportamentos ao mesmo tempo. De acordo com informações do National Institute of Mental Health, o transforno pode resultar em ações impulsivas e impensáveis.