A Fazenda 2020: Mirella confronta Raissa e dispara: ‘você é tonta’

Roceira da semana de A Fazenda 2020, MC Mirella teve dificuldades para aceitar os votos que recebeu. A participante discutiu com Jojo Todynho e cortou laços com a peoa. Com Raissa não foi diferente, a MC confrontou a colega de confinamento por não ter a ajudado durante a votação e disse tudo o que queria.

Como tudo começou?

Vencedora da Prova de Fogo desta semana de A Fazenda 2020, Raissa teve a chance de escolher entre os poderes da chama verde e vermelha. Com a verde, a peoa podia votar duas vezes e tirar 2 votos de um colega de confinamento. Com a chama vermelha, ela teria que escolher três peões para uma nova votação, que decidiria o quarto roceiro. Raissa optou ficar com a chama verde e deu a vermelha para Jojo.

Na hora de colocar seu poder em prática, a peoa de A Fazenda 2020 levou um longo tempo para se decidir. Ela acabou deixando Mirella, que estava empatada com Jakelyne em 5 votos, ir para a sexta roça de A Fazenda 2020, pois retirou 2 votos de Jakelyne.

Mirella ficou chateada com a modelo, que até pouco tempo era sua amiga no confinamento. As duas acabaram se desentendendo na sala de A Fazenda 2020.

Mirella confrontou Raissa em A Fazenda 2020

“Cadê suas amigas nessa hora? Você não tem amiga né? Você não tem amiga. Porque na hora de ela [Jakelyne] colocar você na roça, porque foi defender a amiga dela… Cadê a defesa das suas amigas?”, questionou Mirella, enfurecida. A peoa de A Fazenda 2020 continuou e disparou: “Por que você não defendeu suas amigas? Porque você é tonta, vai nas ideias dos outros. Fica de cabecinha, entendeu?”.

Raissa tentou se explicar, mas Mirella não deu abertura para que a modelo conseguisse falar. “Só vou te falar uma coisa, não quero ouvir sua voz mais, não quero olhar na sua cara, não quero receber um abraço seu”, comentou a participante de A Fazenda 2020. Raissa continuou tentando se explicar: “foi porque ela deixou eu fazer a prova [de fogo]. Só por isso”.

“E daí?”, rebateu Mirella, que continuou: “dei o ovo para ela e ela pensou em mim? Deixei ela fazer a prova [de fogo] com o Lipe semana passada. Ela ganhou e me deu o ovo? Cagou pra mim. Só que você é tonta, na hora dela pegar e te colocar na roça, ela vai te colocar na roça do mesmo jeito. Você acha que é defesa dela? Defesa dela é Tays e Stéfani”. Antes de terminar a discussão, a funkeira debochou e então afirmou: “então parabéns para você, meus parabéns. Não quero mais proximidade com você, nada com você”. “Você nem estava olhando pra mim, Mirella”, justificou a peoa de A Fazenda 2020.

A briga continuou rolando, e antes de Mirella acabar se envolvendo em uma treta com Jojo, Raissa tentou se acertar com a colega de confinamento.