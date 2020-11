- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No início da noite desta quarta-feira (18), dia de mais uma Prova do Fazendeiro do reality A Fazenda 2020, a funkeira MC Mirella deu a entender, em conversa com Lidi Lisboa e Stéfani Bays, que ainda terá uma briga com a Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira. Um dos motivos, pode estar relacionado ao voto da peoa durante a formação da décima roça.

Acerto de contas em A Fazenda 2020?

Na área interna da sede do reality da Record TV, a funkeira teve um bate-papo com as participantes Lidi Lisboa e Stéfani Bays. Enquanto aguardam o chamado do apresentador Marcos Mion, anunciando mais uma Prova do Fazendeiro, as três se ocupavam com um bom papo entre elas.

Na ocasião, Mirella relembrou algumas desavenças que aconteceu durante sua estadia até o momento, no reality A Fazenda 2020. Ela disse os nomes dos peões com que ela já tretou feio na casa. Ela diz: “Já me indispus com todo mundo dessa casa”. Nesse momento, Lidi – que estava deitada no sofá disse, rindo: “Todo mundo? Não é possível. Os que estão aqui né?”. Após uma pausa, Stéfani pontuou: “Eu fui a única pessoa que tu não brigou aqui”.

Mirella continuou, mencionando as tretas do programa. “El briguei com a Jojo [Todynho], eu briguei com a Raissa [Barbosa], eu briguei com a Tays [Reis]”. Lidi então relembrou: “Não brigou com a Jakelyne [Oliveira]. Sem muito pensar, Mirella dispara: “Mais vai brigar.”

Relembre algumas brigas de Mirella no programa

Mirella X Raissa: Uma das maiores tretas aconteceu durante a reunião organizada pela ex-peoa, Luiza Ambiel. Tudo porque Mirella não gostou de Raissa relembrar o momento da votação da roça, onde ela escolha ‘salvar’ Jake ao invés da funkeira. Mesmo as duas hoje terem virado amigas em A Fazenda 2020, as brigas entre as duas gerava bastante repercussão na web. Em uma dessas ocasiões, Mirella chamou a peoa de ‘louca’, referindo ao estado em que Raissa ficava durante discussões, levando em conta que a peoa sofre de transtorno de borderline.

Mirella X Lidi: Após a casa toda ficar sem água encanada por 48 horas, a atriz de ‘Jezabel’ foi ‘pra cima’ de Mirella, por ter sido a peoa que causou a punição. Sem paciência alguma, Lidi começou a gritar e sobrou até para a mãe da cantora. “Você é uma mimada, babaca, ardilosa, vai para a puta que te pariu. Sua vaca!”, disse a atriz na ocasião. Mas, assim como Raissa, as duas peoas estão bem próximas na casa.

Mirella X Jojo: Durante uma formação da roça de A Fazenda 2020, a peoa brigou feio com a dna do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’. Tudo aconteceu porque Mirella não gostou da justiça da peoa na votação. Mirella se incomodou depois que Jojo disse que estava retribuindo voto da peoa. Na ocasião, a funkeira disse que não queria mais saber da peoa.