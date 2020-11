A Fazenda 2020: Mirella diz que Biel falou ‘algo feio’ sobre a cor de Jojo

Em noite de formação de roça no reality A Fazenda 2020, MC Mirella resolveu fazer fofoca sobre o colega de confinamento Biel. Na casa da árvore, a funkeira disse para Raissa Barbosa e Stéfani Bays, que o cantor teria falado ‘algo feio’ sobre a cor de Jojo Todynho, durante a última festa do reality, com tema ‘memes’.

A funkeira conversava com as colegas de confinamento sobre o que poderia acontecer durante a formação de roça desta terça-feira (3). Stéfani revelou estar preocupada com uma possível indicação à roça desta noite, uma vez que essa seria a primeira vez que a ex-MTV estaria no banquinho da berlinda. Raissa foi a que menos mostrou preocupação para a grande noite. Já Mirella, admitiu que pode estar no algo de alguns peões da casa.

‘Falou da cor da Jojo, muito feio’ – disse Mirella em A Fazenda 2020

Enquanto conversavam sobre os possíveis votos da roça, Mirella relembrou um fato ocorrido durante uma festa do reality A Fazenda 2020. Mirella disse que Biel fez algo muito “feio” na festa de sexta (30) para Jojo Todynho: “Falou de cor, isso é muito sério”. Sem terminar a conversa, rapidamente a câmera do Playplus 24 horas trocou de cenário e começou a filmar a parte interna da sede. Sendo assim, impossibilitando de compreender o restante da conversa.

Mas, como na web nada passa despercebido, principalmente quando se trata de Biel, Mirella e Jojo Todynho, que são os participantes que mais repercutem aqui fora. Alguns internautas apontaram que a com a fala Mirella, a peoa quis dizer que Biel teria sido racismo com Jojo.

O que Jojo disse para Mirella na festa?

Outros, resgataram uma fala de Jojo Todynho e Mirella durante a festa ‘memes’. A cantora disse que bateu um papo com o fukeiro e que durante a conversa, ele insinuou dizendo que Jojo não gostava dele por conta da cor da pele. “Ele falou pra mim que eu não gostava dele porque ele era branco”, disse a peoa para Mirella em A Fazenda 2020. “Eu falei assim para ele: ‘nada a ver'”, finaliza a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’.

Ou seja, sendo assim, alguns internautas alega que Mirella está destorcendo a fala do cantor, para prejudicá-lo no jogo. Principalmente agora, que ela está distante da dupla Biel e Juliano, tudo após o efeito do carro de som.

Foi isso que que a Jojo falou a Mirella… Mas a Mirella é tão podre que tá dizendo que o Biel foi racista e falou da cor da Jojo! Mirella é o pior tipo de gente! pic.twitter.com/qgjkkJfmog — Paola Debochada 🦅 (@PaolaDoDeboche) November 3, 2020

Veja a repercussão dos internautas

MIRELLA CAVANDO SUA PRÓPRIA COVA NÉ? CHAMANDO GABRIEL DE RACISTA? QUE JUDAS A ROÇA VEM AI GABRIEL VOLTAR FAZENDEIRO VAI FICAR DIFÍCIL EM BAD MI? — Adel 🦅 (@timedobiel) November 3, 2020

Oq adianta a Mirella entregar os podres do Biel pra queimar ele mais ainda, se ela é igualzinha a ele??

Largou ele é tudo, como se nada tivesse acontecido! Até parece que me engana! #AFazenda12 — May 💥 (@mayyfeernandes) November 3, 2020

@marcosmion .mostra essa conversa hj na edição e mostra a festa biel perguntando para jojo se não gosta dele porque ele é branco.desmascara mirella.ta pesado demais.biel não merece levar fama de racista sem ser 😢 ta pesado demais. — sara reis🍼🥃🦅☀️ (@Jussarareiscri1) November 3, 2020

Gente, que papo é esse q o Biel falou da cor da Jojo na festa? Mirella acabou de falar na casa da árvore, porém o play plus mudou a câmera pra variar… #Playplus #AFazanda12 #RocaAFazenda12 @jojotodynhoofc — Faell Hernandes (@faellhernandes) November 3, 2020

https://twitter.com/_karineamoriim/status/1323747152468783104