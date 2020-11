A Fazenda 2020: Mirella diz que só namorou mulher e PlayPlus censura

Na noite desta segunda-feira (2) na área interna da sede do reality A Fazenda 2020, a participante MC Mirella resolveu fazer uma revelação pra lá de pessoal sobre sua vida amorosa fora do programa. Em conversa com o sertanejo Mariano, a funkeira falou novamente sobre o ex-namorado, Dynho Alves, sobre a possibilidade dele estar envolvendo com alguém enquanto ela está em confinamento.

Mirella revelou ser bissexual – A Fazenda 2020

Durante a festa ao ar livre desta tarde, a funkeira aproveitou para curtir as músicas, os aperitivos e as bebidas. Ao final do agito da ‘sunset party’, todos retornaram para à sede de A Fazenda 2020. Já no quarto, descansando após pular e dançar, a peoa resolveu conversar com os peões. O escolhido foi o sertanejo Mariano, que estava deitado em uma das camas.

Durante o bate-papo, a funkeira fez uma revelação sobre sua vida pessoal antes da chegada de Dynho Alves em sua vida. Primeiro ela se perguntou se o rapaz estava esperando ela após o programa. Como também se questionou sobre ela estar com alguém aqui fora, enquanto ela está em confinamento rural. Depois ela disse que nunca foi de ter ciúmes de outras relações passadas, mas, começou a sentir essa sensação em seu relacionamento com Dynho.

Em certo momento da conversa, Mirella fez a revelação sobre sua vida antes do cantor. “Eu só namorei mulher a minha vida toda”, disse a funkeira, que rapidamente foi ‘censurada’ pelas câmeras do PlayPlus 24 horas. Logo após fazer a revelação, a câmera do serviço de streaming mudou o foco das imagens e começou a transmitir outro local. Tudo isso aconteceu minutos antes de Mirella dizer para Stéfani Bays que estava passando mal.

“Vai pro banheiro, Mirella. Se você vomitar na cama que a gente dorme, você vai ver”, disse a ex-MTV. “Tô avisando que eu vou vomitar aqui”, respondeu a cantora em A Fazenda 2020.

Veja o momento em que Mirella diz ‘que só namorou mulher a vida toda’.

mirella pro mariano: "eu só namorei mulher a minha vida toda" A CÂMERA FOI COM DEUS pic.twitter.com/eDh8wvT0tj — BIAᵇˢ (@rodrixxt) November 2, 2020

Beijo entre Mirella e Stéfani é censurado

Na festa com tema ‘memes’ do final de semana, teve beijo entre Mirella e Stéfani que não foi transmitido para o público. Isso gerou revolta dos fãs, e até criticaram a Record por censura de beijo gay em A Fazenda 2020. No entanto, nada passa despercebido entre os olhos atentos dos fãs de Sterella (chip dos nomes da funkeira e ex-MTV no reality). Mesmo após a câmera mudar a posição, o público percebeu a intenção do beijo entre a funkeira e a blogueira na festa. As duas protagonizaram um selinho na frente das câmeras, que rapidamente mudaram de foco.

Aliás, essa não é a primeira vez que as duas se beijam durante uma festa do reality A Fazenda 2020. Logo nos primeiros agitos, as duas deram um selinho na frente dos participantes e principalmente de Biel, que assistiu de camarote a cena. Na ocasião, o cantor estava interessado em formar um casal com a funkeira, que depois deixou claro não estar interessada. Na web, tantos os fãs de Mirella, quanto de Stéfani, shippam. Resta saber, o que vai acontecer após essa revelação.