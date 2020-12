A Fazenda 2020: Mirella diz se ficaria com Sté mesmo estando com Dynho

Eliminada do confinamento rural de A Fazenda 2020, a funkeira MC Mirella participou nesta terça-feira (1), da ‘Live das Venenosas’ do programa ‘Balanço Geral’ da Record TV. Durante a entrevista, a ex-peoa comentou se ficaria com a ex-MTV Stéfani Bays e qual seria a reação de Dynho Alves, seu grande amor.

A Fazenda 2020: Mirella fala sobre Stéfani

Durante a live, a funkeira respondeu perguntas dos apresentadores Fabiola Reipert, Keila Jimenez e Amin Khader, sobre sua estadia no reality da Record TV e claro, sobre a amiga Stéfani Bays. Nas redes sociais, fãs da dupla criaram uma junção com os nomes de Mirella e Sté: Sterellas – que já ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Reipert fez a pergunta que todos queriam fazer. Ela perguntou à funkeira, se ela ficaria com Stéfani. Mirella respondeu: “Pode acontecer, se ela quiser. Eu já tentei, ela não quis”. Enquanto estava em confinamento, as duas eram inseparáveis e até os colegas de confinamento apontavam um romance entre elas. Sobre ser amiga da peoa aqui fora, a funkeira revelou: “Com certeza, a Stéfani eu afirmo com unhas e dentes”.

Ainda na live, a apresentadora questionou se Dynho não ficaria enciumado: “Se acontecer, ele vai ter que entender”. Sobre um possível relacionamento aberto com participação do cantor, ela revela: “Participar não, ah tá”. Fora de A Fazenda 2020, Mirella voltou com Dynho, com quem já se declarou várias vezes durante sua passagem pelo programa rural.

Mirella mata o fandom e depois vem com essa… #sterella MIRELLA NO BALANÇO GERAL

— shippei 🍫 (@vishshippei) December 1, 2020

Momentos de Sterelles

Após a festa ‘street’ de A Fazenda 2020, Mirella e Stéfani foram dormir juntas na mesma cama. Mas, a ex-MTV resolveu sair no meio da madrugada, devido a funkeira está passando dos limites com ela. Segundo a maquiadora, Mirella, aparentemente bêbada, estaria empolgada ainda com o efeito do álcool.

Stéfani estava na cozinha quando Mirella apareceu, sorrindo: “Meu, vai deitar Mi”, disse a ex-MTV. Vendo que não adiantou, ela insistiu: “Vamos dormir?” Mirella respondeu: “Vamos”. Nesse momento, Bays disparou: “Você fica passando a mão em mim debaixo das cobertas. Não bate das ideia”. Mirella tentou se defender, justificando a cena: “Menina eu tô fazendo carinho em você. Eu não posso nem fazer carinho.”

Um dos momentos marcantes de Sté e Mirella no reality, foi durante as festas. Em uma delas, as duas se beijaram e a câmera do Playplus 24 horas não exibiu a cena. Logo depois, a internet foi à loucura e até apontou a tag ‘Record homofóbica’, por só transmitir beijo hétero.

Record corta beijo de Stefani e Mirella no play plus onde quem deveria escolher o que assitir seria o assinante e a tag RECORD HOMOFOBICA é um dos assuntos mais comentados
— lary🦋 (@tzuyuliliess) November 7, 2020

Raissa comenta sobre Dynho e Mirella

A miss bumbum foi a 11ª eliminada de A Fazenda 2020. Durante a ‘Cabine de Descompressão’, ela falou sobre Mirella e Dynho, e a frase ‘amante do meu ex‘, que viralizou no começo do programa. Após assistir o vídeo do primeiro dia, Raissa é questionada sobre ser apontada como a amante do ex de Mirella. “Ela chegou ‘amante do meu ex’”, dispara Sarro para Raissa, que comenta: “A gente [Mirella] conversou sobre isso, realmente eu fiquei com ele, mas foi quando eles terminaram. Até falei pra ela, mas ela bateu o pé, dizendo que ainda estavam juntos. Mas, na internet a gente vê que tinha terminado, então não tem como saber.”