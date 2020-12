A lavação de roupa suja entre todos os participantes de A Fazenda 2020 foi marcada por uma discussão entre Mirella e Raissa Barbosa. Durante a madrugada desta terça-feira (15), a cantora foi indagada por Marcos Mion sobre a ‘reunião de condomínio’. Na ocasião, Mirella foi acusada de tentar desestabilizar Raissa para que ela quebrasse regra e fosse expulsa do reality show.

“Pra mim, morreu essa página da minha trajetória aqui dentro”, disse Mirella, tentando de esquivar da polêmica, uma vez que saiu de A Fazenda 2020 amiga de Raissa. “Meus motivos foram claros pra todo mundo. Quem se colocou no meu lugar sentiu o que eu senti. Foram momentos marcantes aqui dentro relação com ela. E a partir do momento em que eu decidi perdoá-la e defendê-la, assim como nas roças a gente via situações que deixavam a gente chateada e preocupadas com ela, a gente tentava defender. Foram vários momentos que eu pensei nela aqui dentro”, explicou.

Logo em seguida, Mirella revelou mágoa dentro do jogo A Fazenda 2020 com a ex-vice Miss Bumbum. “Eu me senti muito mal e acho que ela não conseguiu entender isso. E depois disso ter visto que eu não tava louca. Que realmente ela não tinha um carinho como eu tinha com ela…”, falou.

Mais um pouco das tretas. Agora Raissa x Mirella. #AFazenda12 pic.twitter.com/a2dYKrY1N1 — Peter 🐙 (@PeterMr) December 15, 2020

Embate com Raissa em A Fazenda 2020

Raissa interrompeu a cantora em A Fazenda 2020 e relatou que viu que ela estava falando mal dela na sua ausência. “Tava falando mal de mim pelas costas, tava compactuando pra me desestabilizar. Tá tudo gravado também”, alfinetou a modelo.

Mirella, por sua vez, se negou a responder Raissa. “Eu não tenho mais nada pra falar. Não dá vontade nem de continuar falando com pessoas que não tem educação. Pra mim é totalmente insignificante falar sobre essas coisas”.

Raissa então disparou: “morreu porque não foi você que sofreu com essas coisas. Eu sofri muito”. Foi então que Mirella elevou o tom e chamou a rival de ignorante. “Sofrida. Tá bom, Raissa. Pronto. Todo mundo já entendeu. Se você só consegue se entender é um problema seu. Todo mundo tem que te entender e você não consegue entender ninguém. Então para de ser ignorante e arrogante ao ponto de não conseguir entender as pessoas. Para de ficar fazendo isso”, rebateu Mirella.

“Nem uma desculpa você consegue pedir”, rebateu Raissa, por fim, causando um climão de silêncio na lavação de roupa suja de A Fazenda 2020.