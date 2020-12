A Fazenda 2020: Mirella expõe JP sobre suposta cantada

A polêmica sobre uma suposta cantada de JP Gadêlha em MC Mirella acaba de ganhar novos contornos. Isso porque, a ex-participante de A Fazenda 2020 revelou parte de uma conversa em que ambos tiveram por meio do direct no Instagram. Nas mensagens, o bombeiro gato da Netflix lamenta não poder sair do quarto em que está confinado em um hotel em Itapecerica da Serra.

“Mi, tá acordada?”, questiona ele. “Agora sim”, responde ela em seguida. “Ô ódio desse povo que trancou a gente”, afirma o famoso. Mirella então brinca: “[risos) eu até capotei”. Já em uma mensagem anterior, JP supostamente teria cantado a funkeira. “Bateu e tu [risos]”.

Após revelar a conversa em questão com JP Gadêlha, Mirella fez um desabafo. “Ainda me cobrou no dia seguinte porque não respondi ele no insta. Pena que ele apagou os áudios do insta né, uma pena. Olha aí tava bebendo vinho com a gente, se fala as coisas e não lembra depois, sinto muito”, alfinetou.

JP e Stéfani Bays em A Fazenda 2020

Stéfani Bays, que desde o início de A Fazenda 2020 havia demonstrado interesse por JP, ficou sabendo do suposto flerte dele com sua amiga. Luiza Ambiel aproveitou a última festa da décima segunda temporada do reality show para fofocar para a finalista sobre o suposto deslize do affair, o que a deixou revoltada.

Nas redes sociais, após a festa, Mirella disse que JP a chamou para transar no quarto do hotel. “A Luiza tava do lado e OUVIU então fala o que você disse e pronto, foi isso que ela foi falar pra Stefani, me tira dessa pq não tenho NADA A VER”, afirmou ela ainda. “O cara vira na janela e fala que queria transar comigo e isso é não dar em cima né!? Então tá bom”, afirmou a intérprete de 360. JP nega e garante que vai se entender com Stéfani após ela deixar A Fazenda 2020.