A Fazenda 2020: Mirella fala sobre ‘amante do meu ex’

MC Mirella, a décima eliminada de A Fazenda 2020, participou da “Live do eliminado” e falou sobre seu tempo no reality show rural. Durante o papo com o apresentador Victor Sarro, a MC relembrou a polêmica que viveu com Raissa Barbosa nos primeiros dias de confinamento.

Na estreia da temporada, Mirella ficou irritada ao ver que Raissa também estaria no programa e acusou a acreana de ser amante de Dynho Alves, ex-namorado da MC.

Mirella falou sobre Raissa e ex-namorado Dynho

“A sua história com a Raissa foi cheia de altos e baixos. Você entrou e já falou: ‘essa aí é amante do meu ex’. O Dynho aqui fora negou isso, disse que não foi bem assim a história, que não tem nada de amante”, disse Victor Sarro. O apresentador então questionou a ex-peoa de A Fazenda 2020: “e aí? Quem está mentindo, Dynho, Mirella ou Raissa?”

“Bom, não sei se pode dizer amante, mas pelo que ela me disse lá, foram mais de duas vezes, então pra mim já é amante. Vi uma mensagem”, comentou a ex-participante de A Fazenda 2020. “Você pegou a mensagem?”, quis saber Victor. “Não lembro exatamente a mensagem, mas ela estava mandando mensagem para ele. Fiquei sabendo até que gravou vídeo junto”, revelou a MC.

Relembre a cena:

Mirella dormiu com foto do ex em A Fazenda 2020

Aparentemente, Mirella não superou por completo o término do namoro com Dynho Alves, no confinamento em A Fazenda 2020, a MC chegou a dormir ao lado da foto que levou do ex-namorado. Jakelyne Oliveira e Tays Reis riram da atitude de Mirella e a miss perguntou quanto tempo durou o relacionamento entre Dynho e a cantora. “Quatro”, contou a funkeira.

