A Fazenda 2020: Mirella fala sobre Raissa e é desmentida por ex-peões

Segundo um vídeo publicado no perfil oficial de MC Mirella, a funkeira descobriu recentemente sobre o Transtorno de Personalidade Borderline de Raissa Barbosa. Porém, a peoa de A Fazenda 2020 foi desmentida por ex-peões nas redes sociais.

Mirella não sabia sobre o transtorno de Raissa?

Em conversa na área externa de A Fazenda 2020, na manhã de sábado (24), enquanto realizavam tarefas, Mirella e Juliano Ceglia conversaram sobre Raissa e a festa Neon. Durante o papo, a MC falou sobre uma conversa que teve com uma colega de confinamento: “sim, e também defendendo a Raissa. Não lembro de tudo, pô que raiva”.

“Você falou da Raissa para ela?”, quis saber o jornalista esportivo. “Não, ela que começou a falar da Raissa, que a Raissa tem não sei o que. O que ela tem?”, comentou a peoa. “Sei lá, síndrome de não sei o que. Mas e aí?”, disse o participante de A Fazenda 2020. “Como ela sabe desses negócios?”, perguntou Mirella. “Então, também não sei”, respondeu Juliano.

No sábado, o perfil oficial da MC no Twitter publicou o vídeo da conversa entre a dupla e escreveu: “aqui a Mi explica o que ela ficou sabendo apenas ontem na festa. Claramente ela sabia que Raissa tomava remédios mas não sabia exatamente para o que era, pois outras pessoas tomam remédios e não fica explícito para a casa”. No entanto, a participante de A Fazenda 2020 foi desmentida por Carol Narizinho, Lucas Cartolouco e alguns fãs do programa nas redes sociais.

Aqui a Mi explica o que ela ficou sabendo apenas ontem na festa. Claramente ela sabia que raissa tomava remédios mas não sabia exatamente para o que era, pois outras pessoas tomam remédios e não fica explícito para a casa. pic.twitter.com/726JEkYMAs — Mirella ⚡️ (@originalmirella) October 24, 2020

A Fazenda 2020 – Mirella é desmentida nas redes sociais

Lucas Cartolouco, quarto eliminado de A Fazenda 2020, respondeu perguntas no Instagram sobre sua passagem pelo reality show rural. O jornalista foi questionado se o peões sabiam sobre o transtorno de Raissa. “A gente sabia sim que ela tinha Bordeline, ela contou quando jogou água no Lipe e no Biel na primeira semana. A gente sabia pô”, contou o ex-peão.

Outro participante que já deixou A Fazenda 2020 também falou sobre o assunto no Instagram, Carol Narizinho. A ex-peoa foi questionada por um internauta: “vocês lá dentro sabiam dessa síndrome da Raissa?” “Ela comentou com a gente sobre isso”, revelou a ex-panicat.

Nas redes sociais, alguns fãs de A Fazenda 2020 também fizeram revelações. Uma usuário do Twitter publicou um vídeo em que mostra Raissa Barbosa conversando com colegas de confinamento e falando sobre Bordeline, Mirella é uma das peoas que participou da conversa.

Também foi publicado um vídeo em que Mirella conversa com Jojo Todynho em uma festa do confinamento. “Eu espero que as meninas entendam, fico muito chateada pela Raissa, porque cara, não queria que ela saísse tanto do controle. Sabe por que? Porque as pessoas que não gostam dela vão usar isso contra ela. Depois no fundo ela vai se arrepender”, disse Mirella.

Depois de Narizinho, é a vez do Cartolouco afirmar que sabiam SIM do borderline da Raissa #AFazenda12 pic.twitter.com/YM23KvGeQO — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 24, 2020

Carol dizendo que a Raíssa contou pra elas que tem síndrome de borderline e mata as fics dos 18% pic.twitter.com/sIyqifOGB8 — thiago. (@euthiagof) October 24, 2020

https://twitter.com/acostumadinha/status/1320032646324490240