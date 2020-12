A Fazenda 2020: Mirella fará festa de R$ 1 milhão com teste de covid

Nesta quarta-feira (2), viralizou nas redes sociais um vídeo da ex-participante MC Mirella, revelando que fará em breve uma festa para comemorar o encerramento do reality A Fazenda 2020. A funkeira revelou a notícia em meio à pandemia de Covid-19. Segundo o colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”, a ex-peoa gastará R$1 milhão para a festa.

Mirella fará festa para a final de A Fazenda 2020

Mesmo não levando para casa o prêmio milionário do reality da Record TV, a ex-peoa está organizando uma festa para comemorar o fim do programa, que chega na sua reta final. Segundo o colunista, a data escolhida pela funkeira é o dia 18 de dezembro, um dia após o público conhecer o vencedor do programa. Os detalhes da festa também foram revelados pela fonte.

O local escolhido é um badalado espaço de São Paulo, o Villagio Europeu, da Mansão Ferrara. Ainda segundo a publicação, tudo está sendo organizado pelo assessor da cantora, Kadu Rodrigues, que informa que a festa será apenas para convidados. Além da família e amigos da cantora, terá a produção e direção do reality A Fazenda 2020 e os participantes como parte da lista limitada.

No vídeo que surgiu nas redes sociais, Mirella dá mais detalhes sobre os convidados e também sobre a questão dos cuidados contra o coronavírus. Ela diz que os convidados deverão apresentar teste recente de Covid-19, além do uso de máscara no local, que será obrigatório. Há também a possibilidade de fazer o teste na hora, segundo a funkeira. Sobre a festa, ela também revela que terá uma cabine de desinfecção instalada na porta do evento, como também totens de álcool em gel espalhados pelo espaço.

A patroa falando sobre a festa "convidados limitados" 🔥 HIT DA TETÉ

MC Mirella após o reality

Mirella foi a décima eliminada do reality com 29,44% dos votos. Mas, após sua saída do confinamento rural, a peoa já participou de vários programas televisivos, lives e já encheu sua rede social com muitos Stories. Após deixar a sede de A Fazenda 2020, MC Mirella fez sua participação no programa ‘Hora do Faro’, sob comando do apresentador Rodrigo Faro. Lá, a ex-peoa revelou sobre a polêmica combinação de sinais com os colegas Luiza Ambiel e Lucas Selfie. Ao ser questionada pelo apresentador, a funkeira desmentiu que tivesse combinado qualquer sinal ou carro de som com Lucas.Também participou da ‘Live das Venenosas’ e falou se ficaria com a ex-MTV Stéfani Bays, mesmo estando com Dynho Alves aqui fora. A ex-peoa também fechou campanhas para a Black Friday, com o apelido que ganhou nas redes sociais: “MC 18%”.

