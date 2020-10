A Fazenda 2020: Raissa surta novamente após formação da roça; entenda

Após a votação da 7ª roça do reality A Fazenda 2020, a funkeira MC Mirella protagonizou mais uma vez um barraco com a peoa Raissa Barbosa. Tudo porque na votação anterior, a ex-vice Miss Bumbum escolheu retirar dois votos de Jakelyne, ao invés dela. No entanto, em discurso ao vivo, Mirella não gostou do argumento de Raissa e partiu pra provocação, que resultou em mais um surto.

Primeiramente, a formação da 7ª roça de A Fazenda 2020 foi formada por: Lipe Ribeiro, Victória Villarim, Jakelyne Oliveira e Raissa Barbosa. No entanto, a prova do fazendeiro desta quarta-feira (28), pode salvar um roceiro da berlinda, e ainda garantir mais uma semana no programa.

A Fazenda 2020: Mirella e Raissa brigam feio após votação

Logo após o programa ao vivo terminar, o público que acompanha o Playplus 24 horas, pôde acompanhar o momento da treta. Mesmo não exibindo algumas partes, foi possível ver a discussão entre as duas. A ex-MTV Stéfani Bays até tentou evitar a briga, mas não adiantou. Mirella deixou claro que não gostou nada de Raissa ter relembrado o motivo do voto anterior.

“Ah não mano, você passa dos limites, não tenho mais paciência com você. Ela sempre faz isso, porque ela sempre quer falar”, disse Mirella. Stéfani tentou evitar dizendo: “Chega de falar. Mirella deu, por favor tô pedindo pra duas pararem”. Sem adiantar, Mirella continuou a falar: “Ela sempre quer tocar no assunto e voltar no assunto”

“Eu só iria justificar o porquê você virou as costas pra mim”, disse Raissa para Mirella, que retrucou: “Por que você não dá tempo de falar pra mim também? Só você quer falar”. Raissa justificou: “Mas, ele [Marcos Mion] não deu nem tempo pra eu falar, como é que eu vou te dar tempo pra falar, nem eu consegui falar.”

No entanto, Mirella voltou a questionar a peoa sobre o porquê comentar sobre o assunto novamente ao vivo em A Fazenda 2020. Nesse momento, Raissa tocou na ferida: “Você virou as costas primeiro pra mim”. Mirella, por sua vez jogou na cara: “Quem me deu um abraço e chamou de amiga?”

E o fogo no feno começou!! Mirella e Raissa brigam na sede após a #RoçaAFazenda 👀🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/3Rt4LwJuWZ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 28, 2020

Raissa teve novo surto

Com a briga ainda rolando, Mirella continuou pontuando Raissa até que a peoa surtou mais uma vez. Ela disse: “Você surta com todo mundo. Você não é amiga. Você surta até com o Lucas”. Em seguida, Raissa não se segurou de raiva e começou a se desesperar. “Você vai tocar na minha ferida. Parabéns. Vai tocar na minha feria, parabéns. Vai dizer que eu sou surtada? Ela sabe, ela sabe, ela sabe…”, disse Raissa, em A Fazenda 2020

https://twitter.com/afzdchernobyl/status/1321297746393968641