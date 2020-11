A Fazenda 2020: Mirella revela medo da roça: ‘eu não quero ir embora’

Em noite de votação ao vivo é normal os participantes estarem à flor da pele com uma possível indicação para a roça. Pois bem, isso já está reverberando entre alguns confinados de A Fazenda 2020. Na noite desta terça-feira (17), MC Mirella revelou estar apreensiva em ser a próxima peoa a encarar a berlinda mais temida do jogo.

A Fazenda 2020: Mirella revela medo da roça

Na área interna da sede do reality da Record TV, a funkeira resolveu desabafar com a amiga e colega de confinamento, Stéfani Bays. No quarto da sede, ela revelou medo de sentar no banquinho mais temido do programa. No programa ao vivo desta noite, cinco participantes irão para a berlinda, ocupando a disputa que também terá a tradicional dinâmica do ‘Resta Um’.

Ao lado de Stéfani, a funkeira disse: “Eu não quero ir embora. Tô nervosa”. A cantora ainda comentou sobre possíveis opções: “A casa tá sem opção de voto… Vai todo mundo ficar numa sinuca de bico”. Mirella ainda revelou vontade de ser indicada pela fazendeira, Jakelyne Oliveira, caso realmente vá para a berlinda desta noite. “Se eu for pra roça, tomara que ela me indique direto. Eu não quero ficar naquela situação de ter que escolher alguém da baia. Eu já sei que ela [Jake] vai me indicar”, disse a peoa.

No quarto, Mirella desabafa com Stéfani e diz que, se for para a #RoçaAFazenda, gostaria de ser indicada pela Fazendeira 😬👇 Olha só! Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/URva8Yhkj2 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 17, 2020

Mirella já sabe como é o sentimento de estar em uma roça de A Fazenda 2020. A peoa esteve na sexta roça do reality da Record TV. Na ocasião, ele disputava a permanência no jogo com o ator, Mateus Carrieri e a colega, Luiza Ambiel. A funkeira foi a primeira a ser salva com 18,62% dos votos. No entanto, quem recebeu mais votos para ficar foi o ator, com 70,37% dos votos. Luiza Ambiel foi a menos votada e foi eliminada do jogo.

Mirella pode ser alvo da fazendeira

A fazendeira da semana, Jakelyne Oliveira, já demonstrou em alguns momentos a vontade de indicar MC Mirella para a formação da décima roça de A Fazenda 2020. Em conversa com Mariano e também com Tays Reis, a peoa disse que ter justificativas para escolher a funkeira. No entanto, ela também não descarta Lidi Lisboa, já que a peoa gritou aos quatro cantos da sede que quer ir embora.

Mas, antes que a hora da votação chega, é válido relembrar algumas surpresas para esta décima roça. Sem sombra de dúvidas, essa noite promete ter muito fogo no feno! Tudo porque, no programa anterior, o apresentador Marcos Mion disse que terão cinco peões que irão para a roça. Após explicar o Poder da Chama Vermelha, escolhida pelo público do TikTok, ele revelou que terá mais surpresas para a grande noite.

Poder da Chama Vermelha

A noite vai começar com o poderes do lampião. Mariano foi o vencedor da Prova de Fogo e terá que escolher os poderes verde ou vermelho. O escolhido pelo público do TikTok é: a alternativa A – que diz: ‘o dono do Poder deverá indicar o quarto roceiro. Ele deve escolher este roceiro entre os peões da sede’.