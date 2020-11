A Fazenda 2020: Mirella se arrepende de críticas a Biel após eliminação

Na tarde desta quinta-feira (26), MC Mirella demonstrou arrependimento após ter criticado Biel no Hora do Faro. Um dia após ter sido eliminada de A Fazenda 2020, a cantora deu adjetivos negativos ao peão como ‘falso, traidor e mentiroso’. Chamada atenção por uma fã do intérprete de Química, a famosa decidiu voltar atrás do seu posicionamento.

“Assista ao programa todo e você vai ver que Biel sempre disse que ama a pessoa que você é”, disse a seguidora. Mirella então reconheceu erro. “Nem me fala! Fiquei super chateada depois de ver que ele me defendia muito e falava super bem de mim! É que quando saí, foi tanta informação errada que me falaram que agi pelo momento”, confessou.

“Total agradecimento por quem está falando as coisas que aconteceram pra mim, ainda tô pra ‘entender’ tudo certinho. Loucura esse pós-reality! Fiquei super mal das colocações. Mas acho que ainda dá pra tudo se resolver”, disse em seguida, a cantora que foi a décima eliminada de A Fazenda 2020.

Mirella e Biel juntos em A Fazenda 2020

Durante sua passagem no reality show, a intérprete de Ice teve uma boa relação com Biel. Os dois compartilharam a experiência de amizade que tiveram fora de A Fazenda 2020, o que gerou ciúmes em Tays Reis, então affair do cantor. Mas a aliança entre os dois ficou mais forte após Mirela ter se afastado de Raissa Barbosa.

Junto com o cantor, Juliano Ceglia e Victória Villarim, a funkeira formou o grupo ‘bico preto’ e passaram a votar juntos em formações de roça. No entanto, após passagem do carro de som pedindo para Mirella se afastar de Biel e se juntar a Stéfani, ela encerrou a parceria com o peão.

A partir daí, Biel se aliou a Jakelyne Oliveira e Mariano, além de sua affair. O novo grupo vingou logo depois da eliminação de Juliano Ceglia de A Fazenda 2020. No entanto, duas semanas depois, Mirella acabou sendo eliminada do jogo.