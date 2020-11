Depois de passar dois meses em confinamento de A Fazenda 2020, a funkeira MC Mirella está de volta ao que podemos chamar de ‘mundo real’. Após ser a décima eliminado com 29,44% dos votos, a ex-peoa resolveu passar a madrugada desta segunda-feira (23), publicando conteúdos para os seus mais de 19 milhões seguidores no Instagram.

A Fazenda 2020: Mirella sensualiza com lingerie

Na rede social do Instagram a ex-participante resolveu passar a madrugada publicando vídeos de danças. No Stories, Mirella esbanjou talento e muita sensualidade com os passos de dança. A cantora aproveitou para cantar e dançar seus hits de sucesso todo. Nas imagens, é possível ver que a peoa já está curtindo o mundo exterior, como também as oportunidades do pós-reality.

Na legenda de um dos vídeos publicados por Mirella, ela escreve: “Baby Mi [Mi bebê] ou bad Mi [Mi má]?”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Vejas fotos!

MC Mirella (Foto: Instagram/ Reprodução) MC Mirella (Foto: Instagram/ Reprodução) MC Mirella (Foto: Instagram/ Reprodução)

Mirella em confinamento rural

A ex-peoa teve uma trajetória polêmica dentro do confinamento rural da Record TV. No início do programa, a funkeira ficou mais na dela, sem causar brigas ou discussões com os colegas da casa. Mas, o jogo mudou de forma após a chegada do evento de carro de som ‘invadindo’ a sede em Itapecerica da Serra.

Após a mensagem enviada pelos fãs da funkeira que dizia basicamente, para a peoa ‘ficar distante de Biel e acreditar apenas em Stéfani’, Mirella mudou da água para o vinho, e isso foi algo que o público de casa percebeu. Durante a live do eliminado da ‘Cabine de Descompressão’, ela revelou que o carro de som ajudou no andar do jogo em A Fazenda 2020.

“Teria, eu acho que teria. Não estava tendo aquela visão. Não sabia, nem imaginava que as pessoas não queria minha proximidade dele [Biel]. Tava muito chateada com o que aconteceu, da minha ida pra roça com a Raissa [Barbosa]…ela ter feito aquilo. E acabar ter ido pra roça da maneira que eu fui. Então, nossa, fiquei arrasada, e achei que as pessoas do outro lado não gostava de mim. A própria Jojo [Todynho] votou em mim, devolveu o voto da primeira semana. Aquilo não entrava na minha cabeça, de jeito nenhum. Não aceitava”, revelou Mirella em entrevista ao apresentadores Victor Sarro e Thalles Viola Trouva.

Mirella sobre amizades em A Fazenda 2020

Em um dos Stories de MC Mirella ainda na madrugada desta segunda-feira (23), a ex-peoa conta detalhes sobre sua participação no programa ‘Hora do Faro’, da Record TV. Mesmo nítido sua amizade com Stéfani Bays, a funkeira disse o porquê não deu plaquinhas de ‘amizade’ para nenhum participante. Ela revelou: “Não dei plaquinhas de amigos, porque se for ter uma amizade que seja feita aqui fora”.

Apesar de ter entrado como uma participante forte e com muitos fãs, a ex-peoa foi quem recebeu o menor número de votos para ficar no programa. Na sede, os participantes tinham evitavam de ir com ela para alguma roça, com ‘medo’ de ser o próximo eliminado. Tudo porque a cantora era famosa por seus tantos seguidores nas redes. Mas, mesmo com tantos, ela foi derrotada por Mateus Carrieri, com números inferiores ao seu.