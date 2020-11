Na quarta-feira (18), MC Mirella flagrou o ator Mateus Carrieri em um momento íntimo no reality A Fazenda 2020. Em conversa com as peoa Stéfani Bays e Raissa Barbosa na área interna da sede, a funkeira relatou a cena e revelou ter ficado com vergonha.

A Fazenda 2020: Mirella flagra Mateus no banheiro

Em conversa com a ex-MTV, a funkeira relatou a cena e afirmou que o momento foi constrangedor. Mirella também confessou ter ficado traumatizada ao ver o peão sentado na privada do banheiro reservado enquanto ele realizava suas necessidades. Ao sussurrar para a colega de confinamento, a cantora disse: “Fui no banheiro hoje. O Mateus estava lá e vi ele cagando”. Nesse momento, Stéfani disse: “Foi isso? Já vi o Lucas [Selfie] também”. “Já encontrei ele lá, só que ele estava de costas”, disse a modelo.

Nesse momento, Mirella pediu conselhos para as colegas de confinamento. “Raissa, e agora, o que eu faço?” Falei para pedir desculpa”, relembrou a namorada do youtuber, Lucas Selfie. “Amiga, eu tô com vergonha”, confessou Mirella. Stéfani aproveitou a conversa e perguntou se ela seguiu o conselho de Raissa e pediu perdão ao veterano.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Raissa então respondeu o que fez no momento com o nono eliminado de A Fazenda 2020. “O pedido foi feito. Ele também pediu desculpas por ter deixado a porta aberta”. Em seguida, as peoas começaram a rir enquanto imaginavam a cena toda.

Playplus corta cena em que Mirella fala sobre Mateus

O momento onde Mirella flagrou Mateus em momento íntimo, chamou bastante a curiosidade de Stéfani Bays. Ela questionou a funkeira sobre a cena. Você viu o Mateus cagando, Mirella?”, questionou a ex-‘De Férias com o Ex’, e a paulista respondeu: “Nunca vai sair da minha cabeça”. Mas, quando a roceira da noite iria responder, a plataforma do playplus 24 horas mudou o foco da câmera, impossibilitando uma continuidade da conversa aos telespectadores do momento.

Mirella está na 10º roça de A Fazenda 2020

A funkeira foi indicado pela Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira. Como fazendeira da noite, a peoa iniciou o discurso falando da dificuldade e o nervosismo em ter que escolher um participante para estar no primeiro banquinho da roça. Ela disse: “Eu pensei, repensei e confesso que pensei em achar um motivo para mandar outra pessoa, para tentar defender pessoas que eu gosto. Mas, se eu fizesse isso, eu estaria comentando o mesmo erro da semana passada, votando em Mateus ao tentar defender o Mariano”. Ao final, do discurso, ela escolheu indicar MC Mirella.