Antes da eliminação da roça, é hora ter por os “pingos nos is” em A Fazenda 2020. Assim, Jojo Todynho e Victória aproveitaram a tarde dessa quinta-feira (29) para discutir a relação. No maior clima ‘fala na cara’, as duas lavaram a roupa suja e mostraram para quem a torcida no programa. Entenda o que rolou.

O que Jojo e Victória conversaram em A Fazenda 2020?

A conversa aconteceu após Jojo chamar Victória até o sofá da sala da sede. Aparentando tranquilidade, a artista deixa claro seu posicionamento para a ex-namorada de Eduardo Costa. “Não to apoiando para que você volte. Não fique chateada comigo. Eu sou assim. To chateada pelo cenário, várias coisas que eu tenho visto (…)”, dispara a carioca em A Fazenda 2020.

Ainda durante o papo sincero, a artista afirma que Vivi está em uma bolha, mas deixa claro que é o seu direito de escolha. “Mas eu tenho um carinho muito grande por você”, diz Jojo. E reconhece tudo que ela recebeu da modelo. A artista ainda diz que Lidi quem a fez esclarecer as coisas com Victória. “Enfim. Te desejo boa sorte. Não to torcendo para que você volte (…) Você fez a sua escolha”, volta a declarar.

Será que amizade fora do reality vai acontecer?

Na verdade, Victória e Jojo se entendem nesta tarde. A carioca deixou claro que gostaria de ter a amizade de Victória fora de A Fazenda 2020.

“Carinho é uma coisa que não se apaga”, diz Jojo. O sentimento é o mesmo da modelo, apesar da funkeira falar muito mais. Eu gostei que me chamou para conversar (…) Eu queria isso (…)”, diz Vivi. “A gente lá fora vamos ter sim uma p* amizade”, diz.

Roça suspensa! Entenda o que rolou em A Fazenda 2020

A produção de A Fazenda 2020 decidiu suspender a votação da 7ª roça, que teria eliminação nesta quinta, após internautas apontarem um erro na contagem dos pontos da última prova do fazendeiro, que tirou Jakelyne da roça.

De acordo com a análise da equipe de Tays e de outros fãs de A Fazenda 2020, a contagem dos votos foi feita de forma errônea pela produção do programa.

