A Fazenda 2020: namorada de Lipe conta que irá de surpresa ao reality

Na madrugada de hoje, quarta-feira (16), Ya Burihan, namorada de Lipe Ribeiro, comemorou a ida do ex-MTV para a final de A Fazenda 2020 e revelou que aparecerá no confinamento.

Namorada de Lipe irá aparecer em A Fazenda 2020

Ya Burihan contou no Twitter que verá Lipe Ribeiro antes do término do reality show rural. A influenciadora digital participará de uma dinâmica no confinamento.

“Não podia falar antes, mas agora posso: amanhã vou lá na fazenda participar de uma dinâmica surpresa. Por isso eu queria tanto que ele ficasse também! Não poderei ter contato com Lipe, mas vamos nos ver. Já tô chorando desde já”, contou a namorada do peão de A Fazenda 2020.

https://twitter.com/yaburihan/status/1339061329525690369

Leia também sobre como o casal se conheceu: conheça Yá Burihan, a namorada de Lipe

Quais são os finalistas?

Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Biel e Stéfani Bays são os finalistas de A Fazenda 2020. Um dos quatro será coroado como campeão da temporada na noite de amanhã, quinta-feira (17), data da grande final da edição. Quem será o sortudo que levará o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa?

Quem saiu ontem de A Fazenda 2020?

Na noite de ontem, terça-feira (15), Tays Reis deixou o programa. A peoa perdeu a disputa pela permanência e a passagem para a final do reality em uma roça ao lado de Lipe e Stéfani Bays. A cantora baiana teve apenas 29,29% dos votos para ficar e não conseguiu se manter no jogo.

Como anunciado por Marcos Mion, na décima quinta e décima sexta roça de A Fazenda 2020, foi revelado apenas as porcentagens dos eliminados, por isso não é possível saber o tamanho da diferença de votos entre a baiana e os colegas de confinamento.

