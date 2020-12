A Fazenda 2020: no último dia, Lipe e Sté trollam Jojo em banho

No início da noite desta quinta-feira (17), os finalistas Lipe Ribeiro e Stéfani Bays, resolveram fazer uma brincadeira com a colega de confinamento, Jojo Todynho. Enquanto a peoa estava no banho para final de A Fazenda 2020, os dois resolveram trollar, colocando shampoo em seu cabelo sem que ela percebesse.

A cena é icônica e mostra o clima de descontração dos finalistas para o último programa ao vivo, pela Record TV. Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Stéfani Bays e Biel, dependem dos votos do público para conseguirem levar para a casa o prêmio final, no valor de R$ 1,5 milhão. A votação está aberta no portal R7.com até o apresentador Marcos Mion informar o encerramento, no programa desta noite.

A Fazenda 2020: como foi a trollagem?

Jojo demorou a perceber que estava sendo trollada por Lipe e Stéfani. Os dois fizeram toda uma cena para conseguir pregar a peça na colega, no dia da grande final. Muito amigos dentro do confinamento, os dois finalistas esperaram a peoa tomar banho para então fazer a brincadeira, que consiste em colocar shampoo na cabeça dela.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A intenção dos dois era clara, fazer com que Jojo tenha que ficar debaixo do chuveiro tentando tirar o produto do cabelo. Mas, ao passo que ela iria tirando com a água, os dois colegas colocaram mais, dando a sensação de não terminar de tirá-lo.

Veja a cena:

Quando finalmente a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ percebeu que estava sendo trollada, ela disse: “Tá de sacanagem”. Nesse momento, Lipe, Stéfani e Biel – que havia acabado de chegar no local – começaram a rir da reação da peoa.

Vale lembrar, que a mesma cena aconteceu com Lipe, enquanto o peão estava na baia. Tays Reis, recém eliminada de A Fazenda 2020, fez a mesma brincadeira do shampoo com o peão. Dito isso, já podemos concluir de onde vem a inspiração do empresário para a trollagem. Na ocasião, o ex-MTV estava tomando banho na área externa da baia, quando a ex-Vingadora pregou a peça. Logo depois, ela não conseguiu segurar o riso e acabou se ‘entregando’.

Final A Fazenda 12

O programa desta noite conta com quatro finalistas ao prêmio máximo, no valor de R$ 1,5 milhão. Logo no primeiro da noite, o apresentador Marcos Mion anunciará o 4º lugar – entre Jojo, Biel, Lipe e Stéfani. Ao longo da noite, muitas emoções irão rolar até o anúncio do vencedor da edição.

Mas, antes de revelar o novo milionário da vez, o programa especial mostrará uma sequência com os melhores momentos de cada participante da atração. Na sede de Itapecerica da Serra, também terá eliminados, que retornarão para a grande final do programa. Ao final, o público conhecerá de vez, quem recebe o título de campeão de A Fazenda 2020.