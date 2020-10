A Fazenda 2020: Prova do fazendeiro e eliminação serão na mesma noite

A noite desta quinta-feira (29) em A Fazenda 2020 está pegando fogo, como prometido! Além da suspensão da votação da roça, Marcos Mion anunciou aos peões uma nova Prova do Fazendeiro e a eliminação em seguida. Tudo junto e misturado! Vem entender o que rolou:

Quem será o novo fazendeiro de A Fazenda 2020?

Jake, Lipe e Tays foram avisados por Marcos Mion que o jogo mudou. O apresentador explicou aos peões que a produção “se equivocou” na prova de quarta-feira (28) e, por isso, os três roceiros vão disputar um novo jogo. A notícia deixou todos mais impactados porque uma eliminação nesta mesma noite vai acontecer.

As redes sociais faz barulho com cada mudança no jogo. Uma das discussões era o que deveria rolar após erro em Prova do Fazendeiro: “passar o chapéu para Tays?”, “Jake ganhar imunidade?”, “Roça dupla entre Lipe e Victória?”. Não! Nova prova, nova roça e novo eliminado!