A terceira festa do reality A Fazenda 2020 começou pegando fogo no feno! Um dos momentos mais esperados foi o beijo entre Biel e Tays Reis. Tudo começou com uma dancinha romântica e terminou com um beijão daqueles de cinema. Vem ver!

Depois do beijo não exibido entre Raissa e Lucas Selfie na festa “Shippados”, foi a vez de outro casal se firmar de vez no reality A Fazenda 2020. Afinal, estamos falando de Biel e Tays Reis. No embalo da música ‘Oração’, da Banda Mais Bonita da Cidade, os dois pombinhos protagonizaram o maior beijão, com direito a língua e tudo. Vem ver!

Ao que tudo indica, esses dois estavam só esperando a próxima festa rolar para engatar de vez o romance. Não é de hoje que os cantores vêm sendo especulados como possíveis casal do reality desde a primeira festa do reality. No entanto, o clima esquentou somente na madrugada deste sábado (26).

Como foi o beijo entre Biel e Tays Reis em A Fazenda 2020?

Enquanto os demais participantes curtiam mais uma sucesso da música brasileira, o novo casal engataram o maior beijão, tipo daqueles de cinema. Tudo aconteceu na pista de dança da sede do reality show A Fazenda 2020. Contudo, o momento começou como um abraço carinhoso e depois, no embalo da canção, o beijo aconteceu.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A #FestaAFazenda deu o que falar! Teve até beijo do Biel e da Tays 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/Jr8nlMvxGh — PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 26, 2020

Entenda a relação de Biel e Tays Reis em A Fazenda 2020

Tays Reis e Biel se reaproximaram durante a festa arco-íris do reality da Record. A intérprete de Metralhadora passou bons momentos do evento ao lado do cantor de funk, e os dois inclusive até dormiram na mesma cama. O momento íntimo despertou a atenção de Cartolouco, que em um momento após Tays deixar a cama do peão, levantou o cobertor para conferir se algo estava fora do normal. Na web pode até não shippar o possível casal, mas na casa os peões já declaram torcida. É Tael.

Teve live show de Felipe Araújo na festa

Contudo, a festa com tema “Shippados” começou com show live de Felipe Araújo, que comandou o palco do reality com canções de sucesso do sertanejo. Ele inclusive, foi atração especial da festa que rolou a madrugada deste sábado (26). Dentre o repertório, teve sucessos como: “Espaçosa Demais”, “Residente”, “Atrasadinha” e “Mala é Falsa”.

Clima começou com show!

https://twitter.com/afazendarecord/status/1309680348851208194