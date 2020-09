A Fazenda 2020: Novo casal? saiba quem pode engatar um romance

Os possíveis casais de A Fazenda 2020 começaram a ganhar a torcida de alguns peões na casa. As duplas Mariano e Jakelyne Oliveira, e Juliano Ceglia e Raissa Barbosa, estão entre os mais shippados. Durante conversa na tarde desta segunda-feira (14) na academia, Lidi Lisboa, Jojo Todynho e Luiza Ambiel discutiram sobre o assunto na casa.

“Não pode nem dormir, né? Vários babados que eu não estava sabendo”, começou Lidi sobre o tema casais. “Fora a miss (Jake) e o Mariano, quem você viu lá?”, perguntou Luiza. Lisboa então opinou: “Não, isso aí tá rolando faz tempo. Juliano e Raissa eu não sabia”. Já Jojo garantiu que já havia notado a aproximação da ex-vice Miss Bumbum com atleta. Luiza, assim sendo, deu o aval: “Eu aprovo, ele é um amor e ela também”.

Em qual casal você aposta? Mariano e Jakelyne Oliveira

Juliano Ceglia e Raissa Barbosa Ver resultados

Possíveis casais de A Fazenda 2020

Em apenas uma semana de jogo, alguns peões certamente já deram indícios de que podem formar casal no reality show. A ex-Miss Brasil Jakelyne se aproximou do sertanejo Mariano e já até se mostraram íntimos. A famosa, inclusive, já recebeu comida na boca. Além disso, a fazendeira da semana já declarou gostar da companhia do sertanejo. No sofá, dos dois costumam ficar juntinho com direito a cabeça apoiada no ombro dele.

Raissa Barbosa de início se aproximou de JP Gadêlha, dando a entender que queria algo sério com o bombeiro gato da Netflix. No entanto, o peão não correspondeu às investidas da musa que se aproximou de Juliano, com quem tem se dado bem.

Durante a primeira festa da temporada, Lucas Maciel tentou um romance com Raissa. A famosa, no entanto, não correspondeu ao ex-pânico. Por outro lado, Jojo Todynho surpreendentemente declarou crush em Mariano, mas destacou afinidade com Mateus Carrieri.

Primeiro beijo no reality

A festa do final de semana que contou com Kevinho e Gustavo Mioto como atrações musicais, rendeu o primeiro beijo da temporada. Jojo Todynho e JP Gadêlha dançaram coladinhos, e protagonizaram um beijão com direito a língua. Os demais peões incentivaram os dois com o beijo e comemoraram o feito. Momentos antes, Jojo e JP trocaram abraços. No entanto, ambos garantem que tudo é uma brincadeira.

Além do momento inesperado da intérprete de Que Tiro Foi Esse? com o bombeiro, um beijo triplo tomou conta do evento. Cartolouco, Juliano Ceglia e Mateus Carrieri, se divertiram e trocaram rápidos selinhos. O momento, inclusive, foi mostrado na edição de domingo (13) na TV aberta, algo considerado raro por se tratar de pessoas do mesmo sexo. Em resumo, a Record TV tem como proprietário o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal.

Outro acontecimento em A Fazenda 2020 foi protagonizado por Jojo Todynho e Mateus Carrieri, que deram um selinho em frente ao espelho do banheiro, momentos antes do início da festa. “Eu nunca pensei que fosse ser cuidadora de idosos”, brincou a cantora, ao elogiar a beleza e o físico do galã. Na casa, a funkeira já destacou ter uma afinidade com o ator de novelas e teatro.