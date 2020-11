A Fazenda 2020: o jogo virou? Jojo é criticada e Biel ganha elogios

Jojo Todynho tem ganhado críticas de alguns colegas de confinamento enquanto Biel tem recebido elogios desde que assumiu o chapéu de fazendeiro no reality. O clima e as amizades tem mudado em A Fazenda 2020, será que os papéis de vilão e mocinho também vão ser alterados?

Stéfani critica Jojo e elogia liderança de Biel

No sofá da sala de A Fazenda 2020, MC Mirella e Stéfani Bays conversaram sobre alguns peões. A dupla falou sobre Biel no papel de fazendeiro da semana e como o peão agiu para que os participantes respeitassem as regras durante a festa ‘Street’, no fim de semana. “Ele foi bem… cuidou para não tomar punição. É o primeiro fazendeiro que a gente não toma punição, estou chocada”, declarou a ex-De férias com o ex.

Em seguida, o papo passou a ser sobre Jojo Todynho. “Não entendi porque ela me deu 100 pontos hoje”, disse a MC sobre uma dinâmica realizada entre os participantes. “Ela quis ficar brava comigo porque eu estava guardando o negócio que acabou de acontecer da baia, mas na brincadeira, duas semanas depois que vocês resolveram, ela lembrou do lance da cozinha. É um pouco de hipocrisia, de incoerência”, criticou a peoa de A Fazenda 2020, que lembrou da discussão que teve com a dona do hit “Que tiro foi esse?” após ser puxada para a baia.

“Brigou comigo ontem porque estou magoada com o negócio que acabou de acontecer”, completou a ex-MTV.

Peoas elogiam Biel e criticam atitudes de Jojo… Será que o jogo está invertendo? 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/oqf6lst6rl — A Fazenda (@afazendarecord) November 9, 2020

A Fazenda 2020 – Público do DCI quer final entre Jojo e Biel

A rivalidade entre Biel e Jojo não acontece apenas dentro do reality show rural, aqui fora o público que acompanha A Fazenda 2020 quer ver um embate entre os dois na final do programa. Na enquete “Qual a sua final dos sonhos?” do Jornal DCI, a dupla foi a mais votada. Jojo e Biel ficaram empatados e cada um somou 25%. Quem será que venceria?